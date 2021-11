Anuncian sábado de pesca con importante torneo

Compartir

En la tarde de este sábado desde las 14 y hasta las 18 horas se realiza el 1° Torneo de Pesca de Embarcación a Remo. El mismo lo organiza La 12 Pesca y lo fiscaliza la Federacion Formoseña de Pesca.

Carlos Meza, uno de los organizadores del evento nos adelantaba lo siguiente: «Se trata de un torneo que organizamos con La 12 Pesca. Así se llama nuestra barra pesquera. El mismo lo hacemos en homenaje a Felipe Aldama, un amigo que ya no está entre nosotros y al que decidimos homenajear con este certamen de pesca».

Luego contó que «hay tres modalidades. De costa para las Damas e inclusivo. Esta modalidad es también una forma de recordar a Felipe que era no vidente. La otra es la de embarcación a remo. Esta también se da como una forma de competir para aquellas personas que no tienen una lancha. La idea que todos tengan su espacio. En la Costa va a ser al costado del barco hundido y en la de embarcación será desde la Guardería de Costa Brava hasta el desembarco del Riacho de Oro».

Para finalizar Meza sostuvo: «queremos agradecer a cada uno de nuestros auspiciantes, que son más de 40 y son fundamentales para poder realizar el torneo como así también a la gente de la Municipalidad que nos permitió desde un primer momento realizar el mismo y nos brindó su apoyo permanente. Quiero destacar que habrá premios para las tres primeras ubicaciones en Damas e Inclusivos y hasta los 10 primeros en Embarcaciones que recordemos serán en parejas. Se premiará a los mejores remadores, a la mejor embarcación extra provincial y la idea es pasar una hermosa tarde de sabado”.

Consultas e

inscripciones

Para cualquier consulta o para inscripciones, los interesados se deben contactar al: 3704- 645637 o al 3704- 751159

