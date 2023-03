Anuncian subsidio en la tarifa eléctrica para pequeños y medianos comercios

En su discurso pronunciado ante la Legislatura Provincial, al inaugurar el 50° período de sesiones ordinarias, el gobernador Gildo Insfrán anunció para el sector comercial que ha quedado fuera de los subsidios nacionales, la decisión de subsidiar el 50% del costo de la energía eléctrica a los comercios con consumos menores a los 2000kw bimestrales.

Por lo tanto, “este subsidio beneficiará al 80% de los pequeños y medianos comercios de la provincia y será de aplicación automática a partir de los consumos en enero cuyas facturas vencen en abril de este año», indicó.

Cabe recordar que en materia de tarifa eléctrica, el año pasado se implementó una segmentación de subsidios en todo el país dispuesta por el Gobierno Nacional.

En ese contexto, el primer mandatario sostuvo que “en Formosa logramos evitar trasladar el aumento del costo de la energía a la mayoría de la población, ya que solo el 6% de los usuarios residenciales pagan la tarifa plena de energía, y el 94% recibe algún tipo de subsidio, invirtiéndose aquí el año pasado 630 millones de pesos del Programa Subsidio Provincial Esfuerzo Formoseño”.

“Asimismo –resaltó-, mantuvimos los beneficios fiscales para que el valor de distribución de la energía en Formosa sea el menor del nordeste argentino y uno de los más bajos del país”.

Por otra parte, enfatizó que “se logró por primera vez materializar un reclamo histórico de la provincia respecto a la estacionalidad del consumo eléctrico, logrando incrementar en los meses de verano a 650 kilovatios-hora el consumo mensual subsidiado para el sector residencial”.

Finalizada la ceremonia, en declaraciones periodísticas recogidas por AGENFOR, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia, el doctor Jorge Ibáñez, expresó que el mensaje del gobernador Insfrán “fue muy claro, mostrando en la Legislatura Provincial todas las acciones que se han realizado el año anterior”.

En el que “también marcó los lineamientos para este 2023, con muchos temas para analizar, y uno de ellos es el tema de los subsidios”, destacando que en esta cuestión “el Gobierno de la provincia está haciendo un esfuerzo muy grande”.

Esto, “para que los formoseños puedan tener subsidiada la tarifa del colectivo urbano, la del interurbano y también para las garrafas de gas, ya que está subsidiada la compra del gas y la distribución de la misma. Es decir, el precio de la garrafa que no es la misma que en Ingeniero Juárez gracias a que el Estado lo está subsidiando”, explicó.

Asimismo, Ibáñez se refirió al anuncio del Gobernador y dijo que es “muy importante” el subsidio a la energía para el comercio, que en particular beneficiará al pequeño y mediano comercio de la provincia, “los que son más de 11 mil comercios en toda la provincia”, señaló.

Y agregó: “Este subsidio cobra vigencia a partir de los consumos del 1° de enero, “que son facturas que prácticamente van a llegar a fines de marzo o la primera quincena de abril”.

El funcionario, por otra parte, puntualizó que esta medida se ha adoptada “debido a que los comercios no están incluidos en el esquema de subsidios del Gobierno Nacional, sobre todo al pequeño comerciante que es lo que ahora subsidiará el Gobierno provincial, por lo que creemos que es una muy buena noticia”, concluyó.

Relacionado