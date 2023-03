Desde JxC le respondieron a Insfrán: «De nada sirve el superávit o las obras si la gente no llega a fin de mes»

En el marco de la apertura del período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial el gobernador Gildo Insfrán brindó un balance de gestión donde nuevamente aseguró que Formosa tiene superávit fiscal. En este sentido, los diputados de Juntos por el Cambio Osvaldo Zárate y Carla Zaiser cuestionaron que pese a lo positivo que eso significa, los formoseños tengan uno de los salarios más bajos del país y no logran llegar a fin de mes; para subsanar esta cuestión pidieron «mejorar la distribución del ingreso».

Durante su discurso el Gobernador no habló de los bajos salarios de los formoseños, ni del empobrecimiento al que nos tiene sometido con su política económica», sostuvo Zárate.

Ironizó entonces que «somos una provincia con superávit fiscal y con formoseños que no llegan a fin de mes».

«Es una vergüenza que sigamos con este modelo de empobrecimiento, Insfrán lo que debe hacer es repartir equitativamente los recursos», asintió.

Por su parte, la diputada Zaiser insistió: «Queremos que se haga carga de la redistribución de los recursos, porque más allá de las obras públicas también los formoseños necesitan poder trabajar».

«Con décadas de superávit fiscal, los Formoseños somos más pobres, tenemos salarios por debajo de la línea de pobreza, municipios sin recursos para mejorar los servicios, miles de jóvenes se van en busca de trabajo. De nada sirven las obras si la gente no llega a fin de mes», remataron los diputados.

Relacionado