Apoyo de gobernadores de todo el arco político al aislamiento que rige en el país

Compartir

Linkedin Print

Los mandatarios provinciales, tanto del oficialismo como de la oposición, detallaron las medidas sanitarias y de seguridad que implementaron para hacer cumplir el aislamiento e insistieron en que la ciudadanía permanezca en sus domicilios.



El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pidió a los bonaerenses que «estén a la altura, con generosidad y con tranquilidad” y solicitó a la población «una respuesta responsable, solidaria, de cuidarnos uno al otro, que no sea un sálvese quién pueda”.



Al referirse a las consecuencias económicas que genera el avance de la pandemia, el mandatario indicó que «hoy tenemos un parate económico muy fuerte” aunque resaltó que en Argentina “tenemos una ventaja de tiempo”. El Presidente “está rodeado de expertos y decidió tomar las medidas oportunamente y con la dureza que hay que tomarlas”, sostuvo Kicillof.



El mandatario santafesino, Omar Perotti, pidió la «reflexión» de todos los ciudadanos que viajaron al exterior para que cumplan con el aislamiento obligatorio «sin excepciones».



«El no cumplir estos 14 días pueden ser los 14 días más caros en la vida de los familiares de los amigos y de cualquiera de los allegados», consideró al llamar a la «reflexión» a los santafesinos y añadió: «Se trata de aplanar la curva, que tengamos el menor nivel de contagio».



En Mendoza, el gobernador Rodolfo Suárez (UCR), indicó que las fuerzas de seguridad realizan un «estricto control» y evaluó que «la mayoría de los mendocinos ha entendido el mensaje. Desde la Provincia, realizaremos un estricto control con las fuerzas de seguridad, pero apelamos a la solidaridad de la población y al apego a las normas”, enfatizó.



Alberto Rodríguez Saá, gobernador de San Luis, aseguró que «toda persona que viole el aislamiento será detenida, procesada y recibirá una fuerte multa”. En el plano sanitario, el mandatario explicó que comenzará la capacitación en la provincia para que puedan hacerse «los análisis que actualmente hace el Instituto Malbrán” de la ciudad de Buenos Aires.



“Parece duro pero el pueblo de San Luis es solidario, tiene bondad, sabe defenderse y defendernos y los que no entiendan esto, lo tomen con liviandad o nos coloquen en peligro de contagio, están haciendo un acto irresponsable y van a ser sancionados”, advirtió.



En Jujuy, el gobernador Gerardo Morales pidió a la población acatar la cuarentena al indicar que se trata de «un enemigo invisible».“Como gobernador de Jujuy, y junto a un gran equipo de profesionales que me acompaña, hemos venido tomando diferentes medidas para la prevención, concientización y contención sanitaria, con un único objetivo: cuidar tu salud, la de tus seres queridos, la de todos los jujeños. Pero solo no puedo. Solos no podemos”, agregó.



Omar Gutiérrez, gobernador de Neuquén, se comprometió a ser «riguroso y severo en el control» de las medidas dispuestas por el gobierno nacional e indicó que «es el momento de estar en casa, unidos y en familia. La mejor vacuna que hoy tenemos es la cuarentena; tenemos que cuidarnos entre todos. Nuestra responsabilidad como gobernantes es hacer cumplir esta medida y por eso vamos a ser rigurosos y severos en el control», argumentó.



El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, consideró que las medidas de aislamiento social tendrán efecto «si la gente acompaña. El uso de la tecnología es muy importante, nosotros hemos reforzado la seguridad y la salud. Quiero felicitar al presidente, lo vi muy bien y nosotros vamos a acompañar con todas las medidas necesarias”, apuntó..



La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, estableció «restringir el ingreso» a la provincia, así como los desplazamientos internos y el tránsito de transporte, «salvo excepciones», a través de un decreto.



«Las personas que deban asistir a un familiar deberán justificar por la autoridad policial competente y la asistencia a centros sanitarios con las restricciones que imponga la autoridad sanitaria provincial», indicó la norma publicada por el gobierno de Río Negro.



La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, pidió a la sociedad «que cumplan con el aislamiento preventivo y obligatorio. Es importante que todos y todas a entiendan que depende de nuestras acciones y de nuestro comportamiento responsable”.