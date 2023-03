El objetivo es contribuir a la sustentabilidad social, económica y ambiental, incrementar la adopción de tecnologías de los pequeños y medianos productores, priorizando la mejora de la eficiencia del uso de recursos hídricos.

El Proviar II dará apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por jóvenes y mujeres, con asistencia técnica, infraestructura y capacidad operativa para el fortalecimiento del arraigo rural.

El Gobierno aprobó el Modelo de Contrato de Préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 40 millones destinado a financiar parcialmente el Programa de Apoyo para Pequeños Productores Vitivinícolas de Argentina II (Proviar II), a través del decreto 108/2023 publicado este lunes en el Boletín Oficial.

El decreto destacó que el objetivo general del programa es contribuir a la sustentabilidad social, económica y ambiental de la vitivinicultura argentina. Los objetivos específicos son incrementar la adopción de tecnologías de los pequeños y medianos productores vitícolas, priorizando la mejora de la eficiencia del uso de recursos hídricos.

También se apuntará a incrementar la capacidad de comercialización de pequeños y medianos establecimientos vitivinícolas; y a fomentar la participación de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en la cadena vitivinícola, lideradas por jóvenes y mujeres.

En declaraciones a Télam, el presidente de Coviar, Mario González, dijo que «este crédito de US$40 millones que tomará el Gobierno argentino servirá para mejorar los niveles de productividad de pequeños y medianos productores vitivinícolas con foco en la eficiencia hídrica. También apoyará a pequeños y medianos establecimientos vitivinícolas en lo comercial y contribuirá al arraigo de jóvenes y mujeres a la ruralidad con herramientas para la creación de empresas de servicios». A renglón seguido, el directivo vitivinícola señaló: «Agradecemos al Gobierno nacional que este año pondrá en marcha el Proviar II después de un arduo trabajo de gestión público-privada. En la cual Coviar le puso todo el esfuerzo conjuntamente con el Instituto Nacional de Vitivinicultura, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, los Gobiernos provinciales y la Nación, un importante ejemplo de que se puede trabajar articulados, sin mezquindades». El pasado sábado, en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el ministro de Economía, Sergio Massa, anticipó que este lunes estaría publicado el decreto que habilita la línea crediticia por US$ 50 millones en el marco del Proviar II.

«El decreto que el lunes va a estar publicado, que ya está firmado, habilita el préstamo de US$ 40 millones, con un aporte del Estado nacional de US$ 10 millones, para la puesta en marcha del Proviar II, que es una enorme tarea para seguir multiplicando el trabajo del Estado y de los productores juntos», señaló el ministro en esa oportunidad, al participar en Mendoza de un evento organizado por Coviar. El referido Programa se desarrollará a través de la innovación tecnológica y organizacional para la producción vitícola, que incluye asistencia técnica y capacitación para pequeños, pequeñas, medianos y medianas productoras y productores, además de infraestructura y capacidad operativa.

Además comprende un apoyo para la comercialización de pequeños y medianos establecimientos vitivinícolas, con asistencia técnica, infraestructura y capacidad operativa para grupos asociativos de comercialización.

Por otra parte, el Proviar II dará apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por jóvenes y mujeres, con asistencia técnica, infraestructura y capacidad operativa para el fortalecimiento del arraigo rural. Entre las medidas anunciadas por Massa para favorecer la competitividad de las exportaciones de las economías regionales y asistencia a los productores del sector vitivinícola afectados por heladas y granizo, habrá a partir del 1 de abril un programa de fortalecimiento exportador destinado al sector.

Este programa apuntará a «fortalecer la competitividad exportadora, ganar mercados y consolidar el crecimiento y desarrollo productivo de quienes generan 330.000 puestos de trabajo en la Argentina».

Además, se anunció la ampliación en $ 583 millones que estará disponible a partir de la semana próxima para productores vitivinícolas afectados por cuestiones climáticas como la helada y el granizo.

«Hemos tomado la decisión de ampliar con más de $ 583 millones disponibles a partir de la semana que viene, que se suman a los $ 50 millones adicionales que ya se habían incorporado en febrero», detalló el ministro el sábado.

Asimismo, hizo mención a la inversión en infraestructura para el riego, al anunciar que el próximo 9 de marzo se abrirán las ofertas por la obra de Modernización del Sistema de Riego Rama Chimba con una inversión estimada de $ 1.300 millones.

«Sigue en ejecución la Modernización Sistema de Riego Hijuela Esteban y se sostienen líneas de crédito con tasas subsidiadas, en la banca pública, para consolidar un modelo que vaya en el sentido con las exigencias y desafíos actuales», subrayó.

