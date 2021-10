Arce lamentó que no haya voluntad política para indemnizar a los héroes del 5 de octubre

Compartir

Linkedin Print

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el diputado nacional de Juntos por el Cambio Mario Arce se refirió al proyecto para indemnizar a los familiares de los caídos el 5 de octubre de 1975, en el marco de la defensa al Regimiento de Infantería Monte 29 y lamentó la “falta de voluntad política”.

“Claramente no hay voluntad política de este gobierno nacional para avanzar en el cumplimiento. La gente sabe que hay un derecho adquirido por nuestros héroes que tiene que ver con el DNU que fue dictado en el último día del gobierno anterior y quedó pendiente lo que tiene que ver con la reglamentación y por lo tanto tampoco en el pago que es el tercer paso”, aseguró el legislador nacional.

Agregó que se hicieron diversas presentaciones tanto administrativas como judiciales, pero “no hay ningún tipo de respuestas concretas del gobierno nacional”.

En este sentido, Arce dejó en claro que va a continuar trabajando para lograr que el proyecto se cumpla y así obtener justicia “ante un hecho que ocurrió hace 46 años, donde nuestros héroes defendieron el orden constitucional y democrático, entonces me parece que es un acto de estricta justicia que de una vez y por todas pueda cumplirse con el derecho a su indemnización”.

“Se nota que no existe voluntad política por parte del gobierno nacional, ese es el estado de situación, vamos a seguir trabajando para que de una vez por todas se haga justicia por un hecho que ocurrió hace 46 años en nuestra ciudad, quizás el hecho trágico más importante ocurrió en la provincia de Formosa en el cual nuestros héroes han defendido la democracia y es un acto de estricta justicia que una vez por todas pueda cumplirse con el derecho a su indemnización”, expresó.

“Cuando hablamos del 5 de octubre no es privativo de un partido político, a esta fecha de alguna u otra manera todos los formoseños la sentimos y es muy cara a nuestro sentimiento y para la política también, nadie está en contra del 5 de octubre y dentro del mismo gobierno provincial tampoco, incluso utilizan frases en plena pandemia. Sería bueno que el gobernador de Formosa explique cuáles son sus gestiones o sus avances para que de una vez por todas se haga justicia, hay legisladores del Frente de Todos que también de alguna u otra manera pueden realizar esas gestiones, hay ministros, hay referentes del oficialismo , gran parte o el motivo de porqué no se avanza estaría por ahí, sería bueno preguntarle porque uno ve que se acompaña a los familiares, se trabaja, el lunes vino Ceferino Reato, vino a dar una presentación de su libro, muy buena, con mucho compromiso con esta fecha, entiendo de que el gobernador Insfrán como sus ministros y demás referentes deberían dar explicaciones de porqué todavía está pendiente la indemnización o qué gestiones realizaron porque va a ayudar mucho a lograr el objetivo, si trabajamos en forma conjunta para lograr que se pague o se indemnice a nuestros héroes”, destacó.

“Se fue evolucionando con el tiempo, hoy hay muchos más legisladores que en su mayoría están de acuerdo, ningún otro gobierno avanzó como lo hizo el de Macri en el reconocimiento del derecho, quedó pendiente las dos etapas, la reglamentación, lo que tendría que hacer y de una vez por todas indemnizar, ese avance tuvo, otros gobiernos no lo hicieron”.

“La lucha va a continuar, nadie acá va a cruzar los brazos más allá del lugar que ocupemos, vamos a seguir trabajando con la expectativa de que si no es este gobierno es el próximo y si nosotros no lo podemos lograr seguramente van a ser las nuevas generaciones, lo del 5 de octubre nadie lo va a borrar, es algo que va a seguir, se va a profundizar la indemnización pero también hoy podemos hablar de cómo hacemos para que se incorpore en las currículas de la educación provincial un contenido sobre el 5 de octubre, lo del museo, hay un montón de cosas todavía en las que trabajar con el 5 de octubre, el compromiso está, los familiares están muy atentos también y los estamos acompañando. Me parece que hay que insistir, veremos qué pasa”, finalizó Arce.

Compartir

Linkedin Print