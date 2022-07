Argentina derrotó a Panamá y cerró de manera perfecta la tercera ventana

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Apoyándose en un gran segundo cuarto, la Selección se impuso por 88-77 y concluyó la primera ronda con un balance de 5-1 dentro del Grupo A. Nico Brussino fue la figura con 24 puntos y 6/9 en triples.

Argentina sumó una nueva victoria y cerró la tercera Ventaja FIBA con un saldo perfecto. Con un colmado Roberto Durán como escenario, la Selección de Néstor García superó a Panamá por 88-77, construyendo un triunfo clave a través de un buen funcionamientos en ambos costados, teniendo su pico máximo en el segundo cuarto. Llegó a ganar por 22 unidades, y si bien sobre los últimos minutos el trámite se ajustó mucho, el equipo volvió a celebrar fuera de casa. Con este resultado, Argentina cerró la primera ronda de ventanas con un balance de 5-1, segundo en el Grupo A.

Nicolás Brussino fue el máximo destacado de la Selección tras firmar una tarea con 24 puntos, clave desde el perímetro (6/9 en triples), además de contabilizar 4 rebotes, 3 asistencias y 1 tapa en 33 minutos. Junto al cañadense, también es para subrayar el trabajo de Facundo Campazzo (19 tantos y 8 asistencias), Carlos Delfino (10 unidades, 9 rebotes y 5 asistencias), Marcos Delía (10 tantos y 8 tableros) y Leandro Bolmaro (11 puntos).

La paridad reinó en un primer episodio en el que no se despegaron demasiado, con Campazzo como líder ofensivo pero con Panamá siempre teniendo respuestas. El cambio empezó a darse en el siguiente cuarto, con Argentina sacándole jugo al pase extra, con una muy buena defensa pero también con soltura y fluidez, lo que le permitió inclusive tomar buenos lanzamientos a pie firme. Brussino comenzó a abrir el juego con un acierto letal desde los triples, y se sumaron Delfino, Delía y el siempre presente Campazzo para estirar distancias. Con un parcial de 31 a 15, la Selección encontró el punto de inflexión y se disparó a un claro 54-38 al descanso largo.

No estaba todo dicho, ya que Panamá recuperó su performance en un tercer cuarto que volvió a tener un alto goleo de ambos (26 a 23 a favor de los dueños de casa) y que poco a poco fue alimentando la ilusión centroamericana por revertir el marcador. Es cierto que Panamá llegó a ponerse a 9, con una Argentina que bajó en su intensidad y un rival que intentó una heroica reacción. No obstante, la Selección puso paños fríos a esa arremetida y a falta de tres minutos empezó a cerrar el resultado desde la experiencia y hasta abrazarse a una nueva victoria de visitante.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp