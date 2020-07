Argentina empieza a perfilarse como un mercado exportador de jugadoras

Compartir

Linkedin Print

Varias futbolistas comienzan a delinear su futuro fuera del país. España parece ser un destino propicio para recalar luego de pasar por el fútbol argentino. ¿Quiénes se quedan? ¿Quiénes se van? ¿Qué jugadoras deben definir su futuro?

El mercado de pases se comenzó a mover y no solo en el fútbol masculino, también lo hace en el fútbol femenino. Con el ‘30J’ ya en pasado, el torneo femenino de AFA finalizado, y la incertidumbre respecto al inicio del próximo torneo, muchas jugadoras comienzan a pensar en un futuro. Muchas continuarán desempeñándose en el ámbito nacional, en los clubes en los que ya renovaron contratos, como sucedió con los casos de Gimnasia, Excursionistas y San Lorenzo, por ejemplo.

Por otro lado, hay futbolistas que ya se despidieron del fútbol argentino. Este es el caso de Mili Menéndez: la marplatense dejó días atrás Racing y pasará a jugar en el Granada de España, en la Segunda División. En la Academia, además, no continuarán Johanna Gallioti, Victoria Bendini, Débora Erra, Jazmín Di Leonardo, Celeste Barbitta, Mariana Laviña, Rocio Iuzzolino, Karina Merlo. En tanto, al equipo comandado por el ‘Tano’ Spinelli se sumó Florencia Gaitán (desde Villa San Carlos).

En UAI Urquiza no continuarán varias jugadoras de renombre y con pasado de Selección, como Miriam Mayorga quien se encuentra definiendo su futuro y, en los próximos días, se conocería dónde continuará su carrera. Además, son bajas Adriana Sachs, Dalila Ippolito, Solana Pereyra, Sofía Schell, Rocío Bueno y Karen Venica.

Sobre Ippolito, la futbolista aún no confirmó su próximo destino. Sin embargo, tiene ofertas para sumarse a equipos de España y de Italia. Sobre este último, hay un fuerte rumor que indica que la Juventus se encuentra interesado en sumar a la jugadora de 18 años.

Por otro lado, Solana Pereyra ya confirmó su nuevo destino: jugará en el UD Tacuense de la Segunda de España. En diálogo con este medio, contó que llegó a la UAI “cuando tenía 16 años, con mucho por aprender hasta el día de hoy. Crecí mucho, y este grupo de personas me hizo madurar, me hizo ver las cosas de otra manera. UAI me dejó momentos lindos, mucha enseñanza, amistades, con el club gané tres títulos y tuve la oportunidad de viajar a la copa. Son momentos únicos y experiencias que no te las saca nadie de la cabeza ni mucho menos del corazón”, contó.

Luego, reveló por qué decidió pasar al Viejo Continente: “Siento que es el momento para dar un salto y poder seguir creciendo. Todavía tengo mucho para mejorar y esa es mi idea y mi objetivo”. “Estoy muy entusiasmada, el club propone un proyecto muy interesante, y la verdad que formar parte de eso me pone muy feliz”.

Movimientos en Europa

Muchas futbolistas argentinas ya se encuentran establecidas en el continente europeo, más precisamente en España. Las jugadoras, muchas de las cuales integran la Selección Argentina, o bien permanecen dentro de su club o fueron fichadas por otros equipos del mismo país.

Aldana Cometti, por ejemplo, pasó del Sevilla al Levante, de la Liga Iberdrola, Primera División del fútbol español. En el Levante compartirá equipo con Estefanía Banini. Marianela Szymanowski, en tanto, deja el Betis tras pasar dos años en el club, que también milita en la Primera.

Karen Spiazzi, por su parte, dejó Alavés y fue anunciada como refuerzo del Getafe femenino de cara a la próxima temporada, que competirá en el Grupo Sur de la Segunda División. En la misma divisional se desempeñará Mariela Coronel, que se sumó al Villarreal, desde el Granada.