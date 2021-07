Argentina en Tokio: “Esta es la banda más loca que hay”

Compartir

La delegación argentina fue la novena en salir en el Estadio Nacional de Tokio, con Santiago Lange y Cecilia Carranza, en medio de muestras de alegría y algarabía que se vivió antes, durante y luego de la ceremonia.

Con gritos, aplausos, saltos y aplausos, así vivió la delegación argentina la fiesta de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En la previa Lange y Carranza Sarioli recibieron de parte de la organización la bandera con la cual iban a salir al escenario principal del Estadio Olímpico y la alegría argentina se hizo notar, canciones, frases y la alegría demostrada por los atletas inundaron la fiesta olímpica.

“Esta es la banda más local que hay”, con esta canción, esta fue la canción con la cual los deportistas animaron su salida en medio de un momento único para los atletas, con la delegación reducida, muchos por estar próximos a participar y otros que se resguardaron en la Villa Olímpica por los debidos cuidados respectos a la pandemia de coronavirus.

Cecilia Carranza y las lágrimas

al recordar a Brian Toledo

La abanderada de la delegación argentina en Tokio 2020 recordó al garrochista bonaerense, quien murió en febrero de 2020, a raíz de un accidente automovilístico. “Me acordé de él y me emocioné”, indicó la regatista.

“Todo es especial y por estar con estos compañeros de equipos que tenemos con el respeto y admiración que siento con muchos”, sostuvo Cecilia Carranza Sarioli, en imágenes que reprodujo Deportv, tras su recorrido con la bandera argentina, junto a Santiago Lange, en medio de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“En este momento debería estar Braian Toledo con nosotros. Me acordé de él y me emocioné”, indicó la rosarina, quien buscará revalidar su presea junto a Santiago Lange, en la categoría Nacra 17, la medalla de oro obtenida en Río 2016.

“Estoy muy feliz y ahora nos tiene que dar el toque de energía para salir a dejar todo en la cancha como lo hacemos los argentinos. Bien luchadores que somos y como bien sabemos hacer”, indico.

