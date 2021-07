Celeste Cid tiene coronavirus: “El miedo no colabora en nada; deseo, de corazón, que esto pase”

Compartir

Linkedin Print

La actriz contó que transita su quinto día de enfermedad. “Por momentos mejor que por otros, pero sin perder la calma”, sostuvo quien hace 10 días participó del ensayo clínico de la vacuna canadiense que es de origen vegetal.

Celeste Cid dio positivo de coronavirus y transita la enfermedad aislada en su casa. La actriz, que hasta entonces estaba grabando Planners -la serie sobre la wedding planner Bárbara Diez- se expresó a través de su cuenta de Instagram, en donde contó que transita su quinto día “con síntomas”. “Por momentos mejor que otros, pero sin perder la cama, entendiendo que esto pasará”, indicó.

También admitió que “el miedo no colabora en nada”. “Esa es la parte que, siento, puedo aportarme en lo íntimo a algo que es bastante ingobernable”, siguió, y agregó que tiene momentos que definió como “de extrañeza e inquietud”.

En tanto, consideró que se contagió pese a haber sido precavida en los cuidados. “Lamentablemente, más allá de todos los cuidados que uno tiene, tuvo, sostuvo, es algo que puede suceder en la medida en que tengamos que salir de nuestras casas en pos de nuestras ocupaciones y responsabilidades”, aseguró quien retomó su actividad laboral cuando aprobaron los protocolos sanitarios para el regreso de la industria audiovisual.

“Deseo de corazón que esto pase -agregó-, que la gente que lo está transitando feo pueda sentirse mejor pronto, y que nos sigamos cuidando, nos vacunemos, por nosotros y por los otros”.

Celeste acompañó el texto con la foto de una frase: “No se puede cortar una flor sin afectar una estrella”. “Parece llena de poesía, pero tanto tiene de realidad”, consideró sobre las palabras que eligió para el posteo en que contó cómo transita su cuadro de coronavirus.

“Somos responsables de cuidarnos y cuidar al que nos rodea. Ojalá la humanidad como especie sea cada vez más ‘humana’. Lo individual es colectivo”, sostuvo la actriz.

Hace poco más de diez días, Celeste Cid comunicó -también a través de su Instagram- que había formado parte del ensayo clínico de la vacuna canadiense de origen vegetal contra el coronavirus. “100% hecha de plantas. En nuestro país se encuentra en Fase 3, con proyecciones muy alentadoras”, contó por aquel entonces en sus redes sociales.

“Fui seleccionada y pasé tres horas en el Hospital Militar. Todo maravillosamente organizado. No dejemos de cuidarnos entre todos. Que esto pase pronto”, agregó sobre su experiencia con la vacuna de la empresa biofarmacéutica canadiense, en asociación con la británica GlaxoSmithKline.

En enero de este año, Celeste cumplió 37 años y también utilizó sus redes sociales para celebrar y reflexionar al respecto. “Hoy se festeja; más allá de ser un día especial, vienen siendo años muy especiales; me siento agradecida”, comenzó diciendo en su posteo. “Cuánto se dijo acerca de que las mujeres a los 20 están en su ‘mejor momento’… cuánto hemos cargado, ¿no? ¿El ‘mejor momento’ de alguien se mide en la medida de cuán objeto consumible sea? Una vez más esa presión pisándonos la cabeza… y el alma”, agregó.

“No extraño nada mis ‘veintis’, era una bola de interrogantes tratando de hacer pie, observando un mundo que me parecía girar demasiado rápido. Hoy me abrazaría y me diría ‘Sí. Estamos en un mundo que gira demasiado rápido, no sos vos la extraña, está bien que algunas cosas te parezcan raras, y está bien que no quieras acostumbrarte a eso’”, subrayó Cid.

“Cumplo 37, la cosa se pone cada vez mejor, más allá de los contextos, o, quizá, ‘por’ esos contextos, que son quienes nos impulsan, cambian y mantienen despiertos. Dejar que me sorprenda una flor, un atardecer, una luna completa, una tormenta de nieve en otro país, pero que un poco también es mía”, fue como cerró su mensaje.

Compartir

Linkedin Print