Arn llega a la Unión de Formosa: “El proyecto me pareció la mejor decisión para mi futuro”

El jugador será parte de la institución formoseña la próxima temporada. Asegura que fue “muy importante el primer diálogo que tuvo con Jápez”, donde el entrenador le planteó su idea y organización de la parte grupal y personal. “Hay mucha calidad deportiva y humana también”, indicó sobre el armado del plantel.

El elenco formoseño continúa con su reestructuración para la próxima temporada 2021/22 de la Liga Nacional. Tras la confirmación de su nuevo entrenador llegaron varios refuerzos, entre ellos Lucas Arn, de último paso por Comunicaciones.

El alero viene de una muy buena temporada en la institución de Mercedes, en 42 partidos acumuló 22 minutos de promedio, sumando 8.7 puntos, 2.9 rebotes y 1.6 asistencias. “Este vínculo con La Unión se dio en primera medida desde los dirigentes de La Unión con el Mili Villar, que es mi representante. La segunda comunicación fue mía con Chiche (Jápez). Hablamos un poco del aspecto deportivo y me pareció lo correcto. Fue muy importante ese diálogo que tuvimos porque fue antes de hablar de cualquier condición contractual de lo deportivo. Él me planteó su idea y su organización de la parte grupal y de la parte personal en cuanto a lo que necesitaba de mí como jugador. Toda esa serie de conversaciones y contactos con el club, de la manera que lo hicieron y el proyecto que plantearon me pareció que era la mejor decisión para mi futuro”, declaró el jugador sobre su paso a paso de la relación con el elenco formoseño.

Al hacer referencia a su nuevo entrenador, Arn sostuvo: “Chiche me llamó desde Brasil, todavía estaba allá cuando hablamos. Pudimos charlar un rato y me contó la idea que tenía para su equipo. Yo lo conozco de haberlo enfrentado. Siempre su planteo fue de equipos dinámicos que corran la cancha, que sepan jugar, que sean ordenados. Me parece que puedo encajar en su filosofía, por algo creo que me buscó y realmente creo que puedo ser de utilidad para él. Obviamente nos vamos a conocer más en profundidad cuando empecemos a trabajar juntos”.

“El armando lo veo muy interesante. Hay mucha calidad deportiva y humana también. Tuve la suerte y la oportunidad de haber jugado con Jony Maldonado en Ferro y con el Pato Tabarez también en Ciudad de Bragado. Dos grandes personas, dos grandes jugadores. Me parece que la alineación del plantel genera ilusión y nuevas convicciones, deseos. Los objetivos grupales supongo que serán planteados ni bien nos reunamos en Formosa o donde sea que nos juntemos para realizar la pretemporada. Es un equipo muy interesante, que va a tener que trabajar mucho y acoplarse a la idea de Chiche. Tiene mucha calidad en varios sentidos y si sabemos ordenar las piezas van a ser más las cosas que hagamos bien que las que hagamos mal”, manifestó el alero acerca de su visión de este nuevo La Unión para afrontar la próxima campaña.

Arn habló de lo que fue su último paso en el elenco de Mercedes y contó que le dejó esta temporada que finalizó: “Fue mi segunda temporada en Comu. Estuvimos poco en la ciudad en lapsos cortos, en distintas oportunidades entrenando y volviendo a la ciudad de Capital. Fue una lástima no jugar en la cancha, volver a ese estadio con gente. Tuvimos un apoyo muy importante a la distancia. Es un club que siempre me ha tratado muy bien, que este año nos quedamos con ganas de más. Tuvimos muchas dificultades a lo largo de la temporada; extranjeros que no pudieron llegar al país, otra ficha que se cayó. Tuvimos lesiones de por medio, cambio de jugadores nacionales. Muchos obstáculos pero supimos salir adelante, entramos a playoffs y peleamos entre los mejores ocho. Con ese envión anímico y deportivo una vez que enfrentamos a Quimsa y barrió la serie, nos quedamos con ganas de más y pensando que si hubieran estado los bases, tanto Lucho como Juan, hubiera sido distinto, así y todo con el personal que tuvimos hicimos un respetable planteo de la serie. Igualamos la mejor campaña de Comu. No es algo de lo que me sienta conforme pero si me parece que dimos un gran paso en cuanto a calidad de juego y personalidad porque supimos reponernos a momentos difíciles. Fue un año de superación en lo personal y ojalá sirva para todo lo que venga”.

