Soy una vecina del barrio Evita y quiero hacer pública la impotencia que tengo porque permanentemente me tiran basura frente a mi domicilio. Nunca faltan los desubicados que arrojan sus residuos donde no corresponden; llamo a la Municipalidad que manda a limpiar la zona, pero a las horas nuevamente comienza a generarse microbasural. Una vergüenza, no aprenden más.