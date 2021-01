Arroyo: “Es muy importante la llegada de más vacunas”

Compartir

El jefe del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Desarrollo Humano, el licenciado Julio Arroyo, puso en valor el arribo a Formosa de la segunda tanda de 1800 vacunas Sputnik V para seguir avanzando en la inmunización del personal de salud y policial, primeros en la línea de lucha contra la pandemia del COVID-19.

“Arribó a la provincia de Formosa el segundo envío que completa la primera tanda de vacunas de un total programado de 3600 y de manera inmediata se inició la inmunización en la Escuela Nº 27 de la ciudad capital al personal de salud y policial”, enfatizó.

Refirió que en esta etapa se avanzará con la vacunación de las personas que prestan servicios en los Centros de Aislamiento Preventivo (CAP), los cuales se encuentran distribuidos en todo el territorio provincial.

“Hoy, los tres móviles equipados con freezers puestos a disposición por el Gobierno provincial van a hacer circuitos distintos con el objetivo de llegar a todas las localidades donde en estos momentos hay CAP”, detalló.

En tanto, en la EPES Nº 27 “Raúl Scalabrini Ortiz” de Formosa Capital se inoculará al personal de las áreas críticas de los cuatro grandes hospitales públicos capitalinos y los sanatorios privados: la clínica Vrsalovich y los sanatorios Del Ángelo, Formosa y Lelong.

“La persona que sigue destinada a la vacunación siguen siendo el personal de salud que se encuentran prestando servicio en los centros de aislamientos preventivos de la ciudad capital y del interior al igual que el personal policial. Se continua con la vacunación del personal de salud de las áreas críticas de los cuatros grandes hospitales de la ciudad capital y se amplía también al personal de las clínicas”, detalló.

“También se va a vacunar al personal que se encuentre prestando servicio en el acceso de Mansilla, de El Colorado y de Puente Lavalle”, añadió.

“Las vacunas Sputnik V llegaron a Formosa en perfecto estado y óptimas condiciones en las conservadoras”, precisó a esta Agencia el licenciado Arroyo, consignando que “tenemos un sensor láser a disposición del Ministerio de Desarrollo Humano con el que sometemos a todas las vacunas, no sólo a ésta en particular, a un riguroso control de temperatura”.

Agregó que “aparte de nuestro propio control digitalizado, cada conservadora trae un data logger, un detector de temperatura, que se enciende cuando sale de Buenos Aires y lo apagamos cuando recibimos las dosis. Esa información la conectamos a través de un puerto USB a una computadora y la enviamos al área de logística de la cadena de frío a nivel nacional y ellos hacen la trazabilidad junto con nosotros de la temperatura a la que estuvieron las vacunas desde que salieron hasta que llegaron”.

“Es muy importante que lleguen más vacunas porque tenemos población a vacunar, fue incluido más personal de salud y policial. Este jueves iniciamos la vacunación y esperamos terminar este viernes en la capital y en los lugares del interior”, remarcó.

Consultado sobre la llegada de la segunda dosis de Sputnik V, indicó que “hasta el momento, desde el Ministerio de Desarrollo Humano no tenemos una fecha concreta sobre cuándo llegaría el segundo componente para completar el esquema de dos dosis”, finalizó.

