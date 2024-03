Arroyo habló del joven detenido por «gesto amenazante» hacia el gobernador Insfrán

El jefe de Policía de la provincia de Formosa, el comisario general Walter René Arroyo, explicó los motivos que derivaron en la detención de un joven, este fin de semana, cuando tuvo un gesto amenazante hacia el gobernador Gildo Insfrán.

Los hechos ocurrieron el día sábado 16, a las 9.30 horas cuando el primer mandatario se trasladaba en su vehículo oficial por la Avenida Kirchner y se detuvo en el semáforo de Territorios Nacionales, hacia la zona sur de la ciudad capital.

Allí se acercó a la camioneta una motocicleta y su conductor comenzó a hacer gestos, gritar y amenazar al titular del Ejecutivo Provincial.

“Quien conducía el vehículo del Gobernador se retira, acelera y el motociclista insiste en la conducta amenazante, insistía en acercarse y portaba un tubo de gas”, explicó el jefe policial al respecto.

Dijo que en ese momento la custodia decidió sacar a Insfrán de la escena, y el auto que oficiaba de custodia, interceptó a este sujeto, quien ya pretendía retomar la Avenida Kirchner.

Señaló además que esta persona ofreció resistencia, no tenía intención de bajarse de la motocicleta, ni tampoco de brindar sus datos para aclarar el incidente que puso en riesgo la seguridad del máximo mandatario provincial.

“Como él no colaboraba con el procedimiento, hubo que colocarle esposas, no se sabe con quién uno trata. El hombre se resiste, hay que forcejear y se llama a la comisaría jurisdiccional a través del 911”, indicó Arroyo.

Tras la intervención policial, se dio aviso al juez de turno e iniciaron las actuaciones judiciales de rigor para “aclarar la cuestión, si estaba armado y de qué se trataba el tubo de gas”, convocando al personal de Explosivos que trabaja en Bomberos.

“Una vez que se constata que no estaba armado y que el tubo de gas no tenía nada excepcional, se consideró que fue alguien que intentó generar una situación y luego retirarse del lugar sin dar explicaciones”, continuó diciendo el mismo.

Arroyo clarificó que “no es una cuestión ideológica, tampoco un cándido adolescente que fue a hacer un mandado, le hizo fuck you al Gobernador y por eso se armó todo este procedimiento” y agregó que “era alguien que tuvo una conducta temeraria, los custodios consideraban que no era normal que alguien se acerque, insulte, transportando un tubo de gas” por lo que decidieron intervenir de acuerdo al protocolo de rigor”.

Finalmente, trajo a colación el Jefe policial que idéntico procedimiento se utilizó a nivel nacional cuando una persona, desde su casa, amenazó a través de las redes sociales al presidente Javier Milei. “La custodia lo consideró amenazante y fue detenido. No digo que esté bien o mal, son procedimientos que están en un protocolo”, explicó.