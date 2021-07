Arsenal empató 1-1 con Sporting Cristal, pero no le alcanzó para seguir en la Copa Sudamericana

Compartir

Arsenal de Sarandí no podrá repetir su hazaña de 2007 cuando fue campeón de la Copa Sudamericana. En el partido de vuelta por los octavos de final, el equipo del Viaducto igualó de local 1-1 con Sporting Cristal, que ganó el primer encuentro por 2-1. De esta forma, el equipo argentino fue eliminado del certamen.

El partido fue de un trámite chato en la primera mitad donde no abundaron las situaciones de gol. Los peruanos llegaron con la ventaja del partido de ida y defendieron esa diferencia.

El conjunto dirigido por Sergio Rondina intentó, tuvo una posesión del 58 por ciento, pero no logró arrimarle al equipo inca.

En el segundo tiempo llegó el primer tanto del cotejo por medio del delantero local Lucas Albertengo, que metió un derechazo desde afuera del área y clavó un golazo.

Aunque todo el esfuerzo hecho por los jugadores locales se desvaneció a falta de cinco minutos cuando Christofer Gonzáles plasmó el empate para el Sporting Cristal, que por su victoria en el cotejo de ida por 2-1, se aseguró el pase a los cuartos de final.

El equipo inca jugará en los cuartos de final con el ganador del clásico uruguayo, donde en el primer partido ganó Peñarol 2-1 de visitante y mañana Nacional buscará la revancha.

En tanto que Arsenal seguirá su competición en la Liga Profesional donde por la segunda fecha, el lunes visitará a Talleres en Córdoba en uno de los dos partidos que cerrará la jornada.

Arsenal: Alejandro Medina; Gastón Benavídez, Gastón Suso, Mateo Carabajal y Emiliano Papa; Juan Andrada; Valentín Larralde, Nicolás Castro, Leonel Picco; Lucas Albertengo y Bruno Sepúlveda. DT: Sergio Rondina.

Sporting Cristal: Alejandro Duarte; Jhilmar Lora, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Nilson Loyola; Horacio Calcaterra, Alejandro Hohberg; Jesús Castillo, Martín Távara, Christofer Gonzáles; Marcos Riquelme. DT: Roberto Mosquera.

Estadio: Julio Humberto Grondona.

Árbitro: Raphael Claus (Brasil).

VAR: Rafael Traci (Brasil).

Televisación: ESPN 3 y DirecTV Sports.

