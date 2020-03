Asaltaron e incendiaron la casa de una ex Casi Ángeles: «Mi ser es lo único que me queda»

Compartir

María Zamarbide se hizo conocida en la cuarta temporada de Casi Ángeles, cuando interpretó a Uma. Hoy, la actriz es nuevamente noticia, pero esta vez por una información que ella misma hizo pública desde su cuenta de Instagram: delincuentes ingresaron a su hogar, le robaron todas sus pertenencias y la incendiaron por completo.

“Arrancar de cero”, comenzó señalando María en sus redes sociales. “Hoy me incendiaron mi casa, entraron a robar y la prendieron fuego, perdí casi todas las cosas materiales… mis fotos de chica, ropa, objetos que traje de viajes, cuadros que pinté y otros que amaba, muebles que restauré… todo”, señaló en el crudo relato que hizo junto a su perra.

Y continuó: “Perdí a mi papá hace unos meses y cuando terminé de grabar este video se me estalló la pantalla del celu ¡jajaja!”, agregó, intentando poner un poco de humor a la tragedia. Tomó lo sucedido de la mejor manera, quitando dramatismo a su testimonio: “Tenía dos opciones: o victimizarme, o aprender… decidí aprender. Hablé con un par de amigos espirituales, respiré, y decidí arrancar de cero… volver a escribir mi historia… ser ese ser que quemó su pasado para no condicionarse en su presente».

«He aquí el principio de algo nuevo, que ¿cómo será mi vida a partir de ahora? ¡Ni idea! ¡Pero diferente! ¿Qué tengo que perder? ¡Nada! ¡Todo se quemó! ¡Jaja!”, agregó la actriz. “Pero mi ser… ¡mi ser está intacto! ¡Los amo, gracias por estar! Se los quería compartir”, finalizó María.

El video lo grabó y subió a su cuenta personal este sábado, luego de haber vivido el incidente en su hogar. Aunque la joven no sumó mayor información sobre el episodio ocurrido, respondió algunos de los comentarios que realizaron sus seguidores, entre los que sostuvo que el hecho sucedió en la casa que tiene en Cañuelas, y que no se encontraba en el hogar en el momento del incidente.

María sostuvo que la casa la hizo ella “desde los cimientos”, aunque resaltó que en medio de la desgracia “tengo a mi familia, a mis amigos, y a pesar de perder todo lo material, tengo mi ser intacto”, dijo la actriz que sostuvo que solo le quedó “mi auto, mi tabla de surf y alguna ropita de verano que no me va a servir de mucho”.

“Toda mi vida trabajé para comprarle cosas a la casa, poder terminarla”, explicó la actriz en el video, y agregó que “en estas situaciones, mi ser es lo único que me queda”. En el mensaje también decidió hablarles a sus seguidores: “Es un mensaje para vos porque en épocas de pandemia se te puede incendiar la casa, se te puede morir tu viejo, te pueden pasar un montón de cosas pero si trabajamos nuestro ser y nuestro ser está intacto como el mío, todo se puede acomodar”. Y cerró brindando un consejo por la pandemia del coronavirus: “Vos, que tenés tu casa, quedate en casa, que no es tan dramático. No salgas y cuidanos a todos”.

La actriz participó de decenas de series en la televisión argentina, además de Casi Ángeles, entre las que se destacan sus papeles en Todos contra Juan (2010), El Puntero (2011), Dulce amor (2013), Las Estrellas (2017) y Simona (2018). También participó en películas, como El fútbol o yo (2917), con Adrián Suar, y en diversas obras de teatro. Además de su faceta artística, María es conductora de un programa radial, y amante de las mascotas.