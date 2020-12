Aseguran que la “invasión” de mosquitos se debe a la abundante lluvia caída tras la sequía

Compartir

Blas Hoyos, médico veterinario, estudioso del tema, en diálogo con el Grupo de Medios TVO explicó que la “invasión” de los mosquitos que hay en Formosa y que genera tanto malestar en la gente, se debe a la abundante lluvia caída tras un periodo de sequía ya que para reproducirse necesitan del agua. Asimismo aseguró que si bien la picadura genera un molesto ardor, no transmite una enfermedad grave ni es perjudicial para la salud.

“Debemos tener en cuenta en primer lugar que Formosa viene de una prolongada sequía y de golpe han habido lluvias bastante importantes en los últimos tiempos, eso dispara la producción de mosquitos que están en estado de huevo esperando el momento oportuno y los mismos tienen una forma de desarrollo de vida muy particular porque tienen un primer periodo juvenil que es una etapa de vida acuática y una etapa de adulto de vida aeroterrestre, necesitan indefectiblemente de agua para poder desarrollarse por eso se marca este contraste de una época casi sin mosquitos a una época en la cual hay una explosión de los mismos”, comenzó explicando.

En cuanto a si hay una variedad de especies o si es el mosquito “tradicional”, Hoyos aclaró que “en Formosa en el último trabajo que hice sobre la descripción de variedades de mosquitos había originalmente 73 tipos y ahora hay 88, hemos descubierto 25 nuevas citas de especies de mosquitos que antes no estaban registradas, esto no significa que sean nuevas en Formosa sino que nunca se las descubrió, a eso hay que agregar mosquitos que son foráneos, el más claro ejemplo es el Aedes Aegypti que desde el 87 a 88 llegó a Formosa, antes no existía y después pueden haber otras variedades también, está golpeando la puerta el Aedes albopictu que ya está en Paraguay y en Misiones y hay nuevas especies, pero en particular la que nos está atacando ahora y que tanto molesta a la gente son variedades de culex que son autóctonos, son los conocidos como mosquitos de inundación o de charco que tienen una época de explosión a partir de las lluvias, son bastantes molestos pero afortunadamente no transmiten enfermedades graves, esto también potencia la formación de criaderos dentro de la casa y por lo tanto dentro de las casas están los Aedes, ahora los que van a Laguna Oca o a la Costanera, a la plaza y los molestan tanto, no son variedades de Aedes porque esos están dentro de nuestras casas, conviven con nosotros en el baño, en la cocina, en el living, ellos no salen de la casa, los que nos pican ahora y molestan mucho son los de variedad culex que no generan enfermedades significativas pero sí generan procesos anafilácticos, una reacción alérgica y son bastante dolorosas las picaduras”.

Respecto a si la invasión bajará una vez que se estabilice el clima, explicó que “los factores climáticos tienen incidencia en la población de los mosquitos, por ejemplo uno de los factores climáticos son las precipitaciones que potencian la multiplicación de criaderos y por lo tanto facilitan y potencian también la producción o la proliferación de las poblaciones de mosquitos, si sigue lloviendo vamos a tener alguna molestia más, esta invasión tiene que ver con el proceso de sequía donde los huevos están en un estado latente, en el caso del Aedes un huevo puede sobrevivir más de un año sin alimentarse ni nada, encapsulado y con un par de gotas de agua se reactiva y explosiona, de estar los huevos hace mucho tiempo de esta forma y de golpe aparece esta lluvia generosa que hacía falta, genera un efecto colateral con esa proliferación de mosquitos”.

Asimismo explicó que “el mosquito responde más o menos al manejo tradicional por eso se recomienda el uso de repelente, ropas claras, hay sustancias aromáticas que sirven para espantarlos, aceites con esencia de citronela que se colocan en determinados lugares, también en las casas sería bueno tener plantas aromáticas como lavanda y otras que propician o que repelen a los mosquitos, nada termina de ser definitivo pero todo ayuda, en Formosa con el tema del Aedes deberíamos avanzar mucho en lo que es la reprogramación y las recomendaciones que tiene que haber en materia de construcción, nuestras casas en Formosa deben ser con ventanales amplios, aireadas, no se recomienda el uso de pinturas oscuras porque favorecen al hábitat para el mosquito, ventanales altos, mosqueras y paredes claras, blancas en los posible”.

Respecto a si fumigar la casa sirve para ahuyentarlos, aclaró que “la fumigación sirve, pero hay que tener en cuenta las etapas del mosquito, en la etapa de huevo por ejemplo ninguna acción incluso esto de la fumigación aeroespacial afecta, eso puede atacar ocasionalmente a algún adulto que ande volando en ese momento pero los huevos, las larvas son absolutamente inmunes a ese tipo de medidas”.

Para finalizar dijo que cada mosquito tiene un horario para “atacar” y detalló que esto sucede “dependiendo de la especie, el Aedes Aegypti pica durante el día porque se adaptó por una cuestión evolutiva, a lo largo de los últimos 100 mil años de cohabitación con el hombre se acostumbró a tener su mayor ciclo de actividad durante el día, en el crepúsculo y al amanecer básicamente, después la mayoría de los mosquitos tiene un horario de actividad, hay otra variedad de culex y de otros más que actúan en determinado horario, a veces durante el día, al atardecer pero eso ya depende de qué variedad de mosquitos sean”.

