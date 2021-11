Aseguran que suba del precio de la carne se debe a cuestiones climáticas y a la inflación

Compartir

Edgardo Desan, gerente de frigorífico La Rural, en diálogo con el Grupo de Medios TVO aseveró que el precio de la carne sube de manera constante debido a muchos factores, pero los más relevantes son la cuestión climática, ya que la falta de lluvia que afecta la pastura, obliga a comprar insumos que a su vez suben de precio por la inflación constante en el país.

“Hay muchos motivos para que aumente la carne, uno es la inflación que hace que los insumos que tiene el ganadero para producir carne vayan aumentando, es lógico que aumente por ese lado, también estamos en noviembre, un mes donde todavía por una cuestión climática no hay suficiente pastura natural y las lluvias empiezan en octubre, noviembre, diciembre donde recién empieza a engordar la vaca, por una cuestión climática todos los años la hacienda gorda aumenta en esta época, hay más de un motivo y después seguramente hay algunas cuestiones de exportación y demás”, comenzó diciendo.

“Cuando llegamos a esta época falta hacienda gorda en los campos porque tras salir del invierno falta pasto, en diciembre se suele normalizar, empieza a haber pasto, la hacienda comienza a engordar. Pasa todos los años en esta época que falta hacienda gorda, después en diciembre o enero aflojan un poco los precios de esa hacienda”, acotó.

Aseveró además que “la inflación es en todos los productos, si hay inflación el productor también tiene costos que se inician, parece que no sería nada novedoso que tengamos este aumento en el precio de la carne”.

Advirtió que ante esta situación hay una baja en el consumo. “El consumo ha bajado tremendamente, hoy estamos en 43 kilos por año por habitante en consumo de carne roja, creo que si nos vamos para atrás en 50 o 60 años no encontramos un período donde haya habido tan bajo de consumo de carne, indudablemente que la población ha perdido poder adquisitivo y el consumo de la carne ha bajado, ha sido reemplazada por otros productos, por ahí le ha ganado el consumo de cerdo, de pollo, algo de pescado, se va dejando de consumir carne roja y se empieza a consumir otras carnes”.

En cuanto al potencial de trabajo, señaló que “no ha bajado mucho pero bajó en la faena, por la escasez de hacienda fundamentalmente en la provincia de Formosa y cuando no conseguimos hacienda en Formosa traemos de otras provincias como Santiago del Estero, Salta, Santa Fe, de Chaco, de donde haya un número como para traer hacienda que podamos trabajar lo hacemos, de cualquier manera no ha bajado la faena”.

“Formosa es ganadera productora de ternero, es exportadora a otras provincias del ternero de invernada, el ternero no se termina acá, no es que todo el ternero que se produce en la provincia se engorda acá, se vende a otras provincias y ahí se encargan de terminar de crecer los terneros”, detalló.

Además aseguró que la provincia, “es ‘vaquera’ por excelencia, seguramente por una cuestión económica ya que la vaca es siempre un poco más barata que un novillo y se consume mucha vaca”.

En tanto manifestó que producir la carne para consumo lleva mucho tiempo y es ahí donde también radican los costos. “Esto no se obtiene como una lechuga o un tomate que es rápido, para obtener carne necesitamos preñar la vaquilla, que tenga cría, necesitamos nueve meses preñada a la vaca para tener al ternero y después criarlo, y cuando es novillo, vaquilla, engordarlo o sea que necesita desde que queda preñada la vaca hasta que se hace carne necesitamos, dependiendo de la zona, hasta cinco años, no es una cosa rápida como sembrar lechuga que tenes una planta, ese es un proceso rápido y el de la carne es muy distinto”, aclaró.

Para finalizar opinó sobre si cree que habrá más aumentos en el precio en lo que resta del año. “Creo que la carne todavía va a seguir aumentando hasta mediados de diciembre,es muy difícil que baje de precio, quizás se estacione unos meses después de la suba, eso depende de muchas cosas. Este fue un año donde aumentó mucho la carne, si tomamos enero de este año a la fecha la carne subió alrededor de 40%, es un valor más que importante, en estos últimos dos meses la carne ha subido alrededor de un 12%. No hay números de cuánto podría alcanzar hasta diciembre, no creo que sea más de un 5% más de suba, se completaría un 45% anual seguramente, en definitiva la suba como que ha ido acompañando a la inflación y medio que se quedó atrás respecto de esto”, culminó.

