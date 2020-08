Así quedó el XI Ideal de la Champions League, según el Fantasy Football de la UEFA

Compartir

Se anunció el equipo perfecto del juego virtual, en base a los rendimientos de los futbolistas en la copa que terminó el domingo cuando el Bayern Múnich venció 1 a 0 al PSG

Este fin de semana se terminó la edición más vertiginosa de la Champions League. Debido a la pandemia del coronavirus, la actividad en el Viejo Continente se vio interrumpida y al reanudarse se decidió modificar el formato para crear un Final 8 más seguro para los protagonistas y menos riesgoso para la población. Esto hizo que la definición se estire pero finalmente se pudo disfrutar de la gran final entre los dos mejores: Bayern Múnich y París Saint-Germain (PSG).

En los encuentros celebrados en Lisboa, sede seleccionada por la UEFA, se vieron goleadas históricas como el 8-2 que sufrió el Barcelona ante el conjunto germano y por primera vez en casi 30 años hubo semifinales sin equipos españoles, ingleses ni italianos. Es por eso que en el XI Ideal que se conoció este lunes, las estrellas de esas ligas brillan por su ausencia.

Vale aclarar que el equipo conformado se basa en aquellas figuras que mayores puntajes obtuvieron en el Football Fantasy, un juego en el que los usuarios buscan sumar puntos a través del rendimiento de los futbolistas en la Champions. Es por eso que el Bayern Múnich y el PSG son los que aportaron más jugadores al equipo de la temporada.

Como arquero figura Manuel Neuer (Bayern, 50 puntos); los defensores son Joshua Kimmich (Bayern, 68), Marquinhos (PSG, 70), Presnel Kimpembe (PSG, 57) y Juan Bernat (PSG, 70). El mediocampo está integrado por Serge Gnabry (Bayern, 79), Ángel Di María (PSG, 59), Marcel Sabitzer (Leipzig, 60) y Raheem Sterling (Manchester City, 61), mientras que los delanteros Erling Haaland (Borussia Dortmund, 56) y Robert Lewandowski (Bayern, 104), completan el equipo.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes se despidieron en cuartos y en octavos de final respectivamente, no hicieron méritos suficientes para ingresar al equipo. Tampoco figuras como Neymar, Kevin De Bruyne o Sadio Mané.

Con respecto a las ligas, no hay ningún representante de España ni de Italia, ya que seis son de la Bundesliga alemana, cuatro de la Ligue 1 y el restante de la Premier League. Es llamativo también que el Olympique Lyon fue el único semifinalista que no ostenta miembros en este Equipo Ideal.

Además, hay ocho profesionales europeos y solamente dos sudamericanos: Marquinhos, quien figura como defensor pese a haber encontrado su mejor rendimiento como mediocampista en el PSG, y Ángel Di María, gran pieza ofensiva del campeón de Francia. Cabe destacar que el rosarino sumó más puntos que sus compañeros Kylian Mbappé y Neymar, otros de los grandes ausentes.

Si bien esta selección de jugadores es independiente de la FIFA, puede que también sirva como anticipo de lo que sucederá en la gala de los premios The Best. Allí se elegirá al mejor jugador de la temporada y, al parecer, el máximo candidato es Robert Lewandowski, goleador de la Bundesliga y de la Champions League, y estrella del Bayern Múnich.