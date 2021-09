Ataque al RIM 29: “Este gobierno no tiene la voluntad política de avanzar en el pago de la indemnización”

Compartir

El diputado nacional Mario Arce, en diálogo con el Grupo de Medios TVO, aseveró que el gobierno nacional que conduce Alberto Fernández, “no tiene la voluntad política de avanzar en el pago de la indemnización” a los héroes del 5 de octubre de 1975, cuando se produjo el ataque al Regimiento de Infantería Monte 29 de Formosa.

“Se sigue trabajando con esto, están los familiares, los héroes, hay cuestiones que están pendientes que tienen que ver con la inclusión en reclamo a los héroes que no fueron heridos, que también fueron protagonistas ese domingo, hay muchos que quedaron afuera del DNU. Después se avanzó en el reclamo en el Ministerio de Defensa, presentación judicial que hemos hecho pidiendo el segundo paso, el primero era la generación del derecho que ya está, el segundo es la reglamentación y el tercero que es el efectivo pago, estamos en el segundo paso, no hay voluntad política por parte de este gobierno en avanzar en eso, por eso hemos presentado un amparo judicial que todavía no ha sido resuelto, está en la Cámara, estamos esperando una resolución para avanzar en la reglamentación, hay familiares que también se han presentado voluntariamente pidiendo el pago del derecho reconocido en su momento por el gobierno anterior entonces eso sería lo que tiene que ver con la vía administrativa judicial y por el otro lado está lo político que yo creo que nunca está de más”, expresó.

Reiteró en ese marco que “vemos que no hay voluntad política por parte del gobierno pero la lucha está, no sabemos si en el 2023 puede haber un nuevo gobierno y se puede generar otro tipo de expetactivas también, no descarto que durante este gobierno se siga trabajando en tratar de que cuando venga algún funcionario nacional, el gobernador Insfrán o alguno de los legisladores nacionales o algún referente que de alguna u otra manera tenga o esté comprometido con nuestra causa del 5 de octubre pueda ayuudar a facilitar que se haga realidad un reconocmineto que a todas luces es un acto de justicia, de poner las cosas en su lugar, varios de los que atacaron el regimiento han sido indemnizados como víctimas del terrorismo de estado pero los que defendieron el orden constitucional, la democracia todavía no han tenido el debido reconocimiento económico y no solo económico sino que lo que tiene que ver con la educaicón por eso es muy importante la figura del profesor Mario Olmedo, porque se hace necesairo que nuestros hijos, que los estudiantes de la primaria, secundaria tengan un contenido del 5 de octubre, me parece que hay que trabajar en un centro de recreación, un museo del 5 de octubre, son aspectos sustanciales, deudas pendientes ya sea a nivel nacional como provincial y todos los que estamos comprometidos debemos cooperar, los que van al acto del 5 de octubre y que se llenan la boca diciendo que acá no se rinde nadie, que nuestros héroes y demás, debemos trabajarlo, este es mi convencimiento y lo digo como propuesta, proyecto y como reclamo de lo que se viene haciendo con respecto al 5 de octubre”.

Analizó además que “creo que el ex presidente Mauricio Macri se quedó corto, no solamente tenía que dar el derecho sino que también debía pagar, eso sin lugar a dudas, pero fue el único presidente que dio el primer paso, cosa de que hace mucho tiempo se venía reclamando, en el año 2017 ya presentamos el proyecto, no solo para los fallecidos sino que para los héroes, con Macri se dio un primer paso pero hay deudas pendientes, el pago, la reglamentación, que se los incluya a los héroes que estuvieron ese domingo, pero fue el gobierno que dio el primer paso, reconoció un derecho pero aún falta”, expresó.

“Muchos de nuestros héroes ya fallecieron, inclusive familiares como Jovina Luna, una gran luchadora, yo trato de mirarlo en positivo trabajando de que toda la clase política se comprometa para que de una vez por todas este reclamo justo se ponga en el lugar que corresponde y que no solamente los formoseños sino que los argentinos anhelan esto, esperemos que la política esté a la altura de las circunstancias y se reconozca de una vez por todas”, esbozó.

Presentación de libro

Asimismo, recordó que para este 4 de octubre está prevista en Formosa la presentación del libro “La década del 70”, escrito por el periodista Ceferino Reato.

“Está prevista para el día 4 de octubre a la tarde en el Centro de Veteranos del 5 de Octubre la presentación de su libro que habla de las distintas situaciones, no solo lo del 5 de octubre que ocurrió en 1975 sino que de otros hechos históricos ocurridos en el país que tienen que ver con el exilio de Perón, con el surgimiento de los grupos guerrilleros como Montoneros, hace un análisis sobre lo que ocurrió en esa época con el gobierno de Isabel Perón, después del 24 de marzo todo lo que genera la dictadura más sangrienta en la República Argentina llamada proceso de reorganización nacional hasta los distintos presidentes de facto que se fueron sucediendo como Videla, en ese sentido es que trata el libro y lo del 5 de octubre no está ajeno a lo ocurrido en esa década”, dijo.

“Está prevista la presentación con profesor Mario Olmedo como también amigos de Ceferino Reato como Braulio Sandoval y el profesor Ortiz que cuando fue avanzando con el libro Operación Primicia y cuando vino acá y ha entrevistado a los héroes del 5 de octubre ellos han ayudado bastante para tratar de que pueda ser realidad ese libro, la idea es que historiadores o que profesores dedicados a la educación como Mario Olmedo estén acompañando ese día en la presentación del libro, es muy importante su visita porque tiene un compromiso más que especial con referencia al tema del 5 de octubre, por primera vez se profundiza lo ocurrido ese día a través de ese libro y tiene un compromiso constante, permanente porque es una persona que en sus presentaciones y cada vez que tiene que hablar de estos temas nunca está ausente el 5 de octubre sino que todo lo contrario, en mi caso yo he consultado un sinnúmero de veces para avanzar con nuestro reclamo, nuestra lucha del 5 de octubre y él siempre ha estado”, valoró sobre Reato.

