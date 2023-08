ATE pide una urgente recomposición salarial ante la escalada de precios

Ante la suba de precios en la canasta básica y la devaluación que sufriera el peso tras las PASO del domingo, ATE pide de manera urgente una recomposición de los salarios. “Aún no hemos cobrado nuestros salarios y ya estamos padeciendo que no nos va a alcanzar hasta fin de mes”, dijo en contacto con el Grupo de Medios TVO, el secretario general de ATE, Néstor Vázquez.

Vázquez comenzó diciendo: «cada día es como que hay datos más tristes para los trabajadores por todo lo que sucede en la economía, nosotros le habíamos pedido a Insfrán una recomposición salarial teniendo en cuenta lo que había dado en el primer semestre porque no veíamos que la situación mejore por lo que le habíamos pedido la misma cantidad para estos meses que es del 70 por ciento».

Y agregó, «por supuesto que en esos ámbitos de negociación de dialogo con el gobierno no lo tenemos, siempre estimamos lo que vamos a pedir en base a los reclamos que se hacen».

«Creemos que el gobierno ya debe hacer algún anuncio con respecto a ello o con lo que le piden otros gremios o con lo que les parezca, pero es urgente que se tome la iniciativa y recomponer los salarios porque es insoportable la suba de precios en la canasta básica», acotó.

Indicó, «estamos esperando para ver como continuamos el reclamo y hablar con otras organizaciones sindicales».

«Nos hemos quedado cortos pidiendo el 70 por ciento porque ha habido una perdida muy importante del poder adquisitivo desde el lunes, aun no hemos cobrado nuestros salarios y ya estamos padecido que no nos va a alcanzar. Lo que debería haber una decisión por parte del Poder Ejecutivo al respecto», cerró.

Relacionado