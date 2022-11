ATE presentó proyecto de ley para que se modifique la coparticipación a municipios

Compartir

El anteproyecto presentado por la Asociación de Trabajadores del Estado busca elevar el porcentaje de distribución de los fondos a los municipios ya que consideran que con ello se podrían mejorar los sueldos de sus empleados. «Además mejorarían los recursos de los intendentes que seguramente sabrán administrar en beneficio a la población», manifestó Néstor Vázquez, Secretario General de ATE, al Grupo de Medios TVO.

«Vinimos a presentar un ante proyecto que modifique la ley de coparticipación de los municipios y esto es porque nosotros entendemos que esa distribución inequitativa que tiene la provincia, hace que los intendentes no puedan mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores y obviamente poner los fondos a las cuestiones necesarias para el pueblo», argumento Vázquez.

La presentación del proyecto se realizó en la jornada de ayer ante la Legislatura Provincial y con ello, desde el gremio, esperan que la discusión acerca de una mejor distribución de los fondos a los municipios se discuta entre la clase política.

«El tema que nos preocupa y ocupa, es el tema de los ingresos salariales de varios municipios del interior y no creemos que el remedio para esa gran enfermedad que tenemos de bajos salarios y sufrimiento permanente, se pueda dar sin una modificación de la ley de coparticipación», explicó el gremialista.

La ley vigente actualmente distribuye el 100% de los fondos recibidos de la coparticipación de la siguiente manera. Solo un 12% del total recibido va dirigido a los municipios de la provincia de los cuales un 2% de ese porcentaje se destina al Ministerio de Gobierno para crear un fondo de emergencia, otro 2% a los Concejos Deliberantes y los restantes 8% se dividen entre los 27 municipios.

«Por lo tanto creemos que la clase política tiene que tomar cartas en el asunto y empezar a discutir esto, porque de lo contrario siempre hacemos políticas para mejorar nuestras condiciones de vida pero las condiciones de vida colectivas de los trabajadores que tienen ingresos por debajo de la línea de indigencia, de eso no se ocupa nadie», dijo Vázquez al respecto.

En este sentido, desde el gremio hicieron la comparación con otras provincias de la región. Sobre el porcentaje destinado a los municipios, en Chaco esa cifra representa un 50% más que en Formosa, mientras que en Corrientes la diferencia es del 80%. Y aunque reconocen que los factores que involucran el pago de los haberes a los empleados pueden ser varios, el principal problema sería la disposición de fondos.

“Entonces por lo tanto creemos y queremos que estas cuestiones se discutan para el año que viene porque de lo contrario hablamos de la solidaridad pero deja mucho que desear cuando hay compañeros a los que no les alcanza para comer diariamente”.

«Lo central es el tema de la distribución de la coparticipación, nosotros cuando pedimos un bono tenemos que estar pidiendo por favor y no se puede andar siempre de mendigo por una mala distribución. Nosotros en Ingeniero Juárez tenemos una situación extremadamente difícil con nuestros afiliados, y hay varios municipios más, y nos parece que la solución sería repartir mejor los recursos coparticipables. Creo que esto tiene que ver con la autonomía de los municipales y tiene que ver con los ingresos que tienen cada uno también. Nosotros en ese sentido es que estamos presentando este ante proyecto para que la clase política discuta este tema porque es como que siempre se están mirando el ombligo y no ven el sufrimiento de los ciudadanos», finalizó el secretario general.

