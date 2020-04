ATE reclama suba salarial del 15% para municipales de Pirané

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Carolina Pereira, delegada de ATE de los trabajadores municipales de Pirané, manifestó el malestar generalizado porque los empleados no cobraron el 15% de aumento salarial decretado por el gobernador de Formosa, Dr. Gildo Insfrán. Indicó que todas localidades del interior adhirieron a la medida menos Pirané.

También, expresó que el pedido de aumento salarial no es el único reclamo, ya que es necesario plantear la situación en la que se encuentran los trabajadores porque «desde el día uno que asumió el Intendente Mario Diakovsky venimos padeciendo diferentes situaciones que van desde la indumentaria del personal hasta persecuciones a nuestros afiliados»‘.

«Nosotros consideramos que estamos atravesando un momento crítico y es necesario el aumento porque los trabajadores no cuentan con otros ingresos, ya que debido a la cuarentena no pueden ni siquiera salir a hacer changas. Hay personal que cobra $8.000, que no alcanza para nada, y otros que están en planta o son contratados ni siquiera llegan a cubrir la canasta básica alimentaria», comenzó explicando Pereira.

Seguidamente expuso que en múltiples oportunidades enviaron notas dirigidas Diakovsky para reunirse con él y plantearle las variadas problemáticas que atraviesa el empleado municipal, pero hasta el momento no han tenido respuestas. «Mandamos varias notas solicitando un encuentro con el Intendente, pero no nos respondió, nuestras notas tienen el sello de mesa de entrada. A los de ATE no nos quiere recibir pero sí a los de SITRAMF y UPC, con quienes ya mantuvo encuentros, pero con nosotros no hay ningún tipo de diálogo», dijo.

Otros problemas

Continuando con la entrevista, la delegada confío que sus reclamos no tienen que ver sólo con el pedido de aumento salarial sino que también hay cuestiones relacionadas con la indumentaria del personal, las persecuciones y constantes maltratos. «Hay persecución hacia los trabajadores, especialmente hacia los afiliados de ATE, eso queremos hablarlo con Diakovsky. También exigimos la correcta indumentaria porque quienes trabajan recolectando los residuos no cuentan ni siquiera con guantes y barbijos, están expuestos, lo mismo sucede con los que fumigan, no tienen los elementos de seguridad pertinentes», aseveró.

Visita del vicegobernador

«Días atrás vino a Pirané el vicegobernador de la Provincia pero no pudimos llegar a él, estaría bueno que cuando venga hable con los trabajadores municipales para que se interiorice, porque si sólo está en contacto con los funcionarios y algunos dirigentes nunca va a saber bien la realidad. Desde la Provincia dicen que quieren que Pirané crezca, que estemos bien, pero eso no está pasando», añadió finalmente refiriéndose a la visita que el funcionario provincial realizó a dicha ciudad el lunes al mediodía en el marco de verificar las tareas que se llevan adelante contra el COVID-19.