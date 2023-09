ATE volvió a pedir aumento del 70% y lamentó que el Gobierno no escuche

Ayer, visitó los estudios de Expres en Radio, el secretario general de ATE Néstor Vázquez quien habló del pedido de aumento salarial del 70% y lamentó que el Gobierno no escuche y que tampoco exista un ámbito de discusión. “Nosotros vamos a seguir reclamando ese porcentaje y exigiendo lo que nos corresponde”, enfatizó.

“Lamentablemente el Gobierno no nos convoca para discutir paritarias”, cuestionó el gremialista y agregó que “nosotros tenemos la obligación de hacer las cosas para visibilizar las necesidades de los trabajadores y trabajadoras, y en ese sentido teniendo en cuenta el 70% para el primer semestre pedimos un 70% para el segundo, Creo que la inflación y la devaluación lo que hace es consumir el salario antes de cobrarlo”.

“Se nos están achicando los ingresos cuando la plata está en el bolsillo. Lo que pasó en el primer semestre que se consumió el salario como consecuencia del desmanejo de la economía está pasando hoy y va a pasar hasta diciembre; lo que nosotros estamos pidiendo es un 70% de aumento salarial, muchos nos dicen que nos quedamos cortos -podríamos pedir el 150% también- pero si el Gobierno no escucha, no tenemos un ámbito de discusión, por lo tanto, vamos a seguir reclamando ese porcentaje en principio y seguiremos exigiendo lo que nos corresponde”, continuó diciendo Vázquez.

Por último, expuso que “esto de los bajos salarios, la suba de los precios y de todo lo que significa la situación económica los que mejor saben es la clase trabajadora, por lo tanto sabemos que es un problema que lo tenemos que resolver nosotros, y como lo hacemos: únicamente poniendo los pies en las calles, por eso nosotros invitamos a los compañeros que cuando ATE convoca a un paro que tratemos de ser muchos; no vamos a ir a tirar piedras ni escupir al que pasa, pero si somos muchos en las calles es un indicativo para que también el Gobierno sepa que realmente estamos en una situación extremadamente difícil como clase trabajadora”.

