Aumentan los casos de Covid en provincias sin suba de internaciones e intensifican vacunación

Autoridades provinciales de la salud reconocieron que hubo un “aumento lento pero sostenido” en los casos de coronavirus en la última semana, en especial por la circulación de la variante Delta, pero observaron que en esta ocasión no subieron en el mismo nivel las internaciones mientras se intensifican las campañas de vacunación.

Asimismo, los especialistas coincidieron en recordar a la población que se deben mantener los cuidados esenciales de higiene, como lavado de manos, uso de barbijos, alcohol y distancia social para evitar los contagios, en especial en estos días de diciembre donde suelen generarse reuniones para despedir el año.

En Buenos Aires, donde desde ayer hubo 1.881 casos positivos nuevos, el gobernador Axel Kicillof anunció hoy el envío de “803.278 turnos para dosis de refuerzo” de las vacunas y su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, recordó que quienes tengan que iniciar la vacunación o recibir la segunda aplicación pueden “hacerlo de manera libre, sin turno ni registro previo en cualquier vacunatorio bonaerense”.

En ese marco, el jefe de la Región Sanitaria VIII, Gastón Vargas, analizó que «ante un relajamiento de la población, un poco cansada de tantos meses de pandemia, y como la situación sanitaria es buena, se está comenzando a observar un ascenso de casos que por suerte no se traslada al sistema sanitario».

«Estamos viendo un aumento de casos, esta suba sostenida es muy distinta a la que pasaba hace 15 días atrás. Hemos empezado a notar que la meseta ha comenzado a presentar una curva en alza, por suerte sin un impacto sanitario a nivel del sistema de salud», expresó el responsable de la región sanitaria que abarca 16 partidos desde la costa marítima hasta General Lavalle. Vargas indicó a Télam que “hoy estamos en 160-170 casos activos, a razón de 30-35 casos por día en promedio y eso que recién está comenzando la temporada” tras lo cual recordó que “el verano pasado hemos tenido 200 250 casos por día».

“Es una situación que nos ocupa y por eso estamos reforzando la campaña de vacunación e insistiendo que tan importante es tener el esquema completo y seguir con los cuidados como el uso de tapaboca, el lavado de manos, el alcohol en gel y el no compartir el mate o el vaso, como hemos empezado a observar» en las calles, acotó desde Mar del Plata, ciudad donde no hay internados en terapia intensiva.

Respecto del avance con la vacunación con terceras dosis y refuerzos, dijo que eso ayuda a “conformar una barrera inmunológica que nos viene dando resultado» y «por eso fomentamos la vacunación” en los vacunatorios o postas itinerantes de la zona.

“De esa manera podemos seguir reforzando este escudo inmunológico que tan buen resultado nos dio hasta el momento», añadió Vargas y anunció que se instalarán más puestos “en los sectores de la costa dándole la posibilidad de que los turistas puedan vacunarse y completar el esquema».

En Bahía Blanca, el secretario de Salud municipal, Pablo Acrogliano, dijo que hay “tres conglomerados donde se han detectado casos positivos de coronavirus, por lo que justifica los aumentos» y precisó que esos afectados “están vacunados, están controlados, ninguno necesitó estar internado pero hay que estar atentos y alertas». El Comité de Contingencia por coronavirus informó que en las últimas 24 horas en Bahía Blanca «hubo 13 casos nuevos, 2 recuperados y 73 permanecen activos».

El director ejecutivo de la clínica Matera, Pablo Casella, dijo que «desde hace seis semanas que no hay pacientes internados con coronavirus ni en terapia intensiva ni intermedia».

“Nos preocupa que han ido aumentando los casos en estas últimas semanas», agregó al indicar que «tenemos una situación epidemiológica favorable que nos permite aperturas de actividades, estar mejor socialmente y en nuestros trabajos».

El director del hospital Penna, Gabriel Peluffo dijo que «no se registraron casos de internados ni sospechosos» pero que se está «mirando muy de cerca los números que evidentemente están aumentando».

En Santa Fe, donde hoy el Ministerio de Salud confirmó su primer positivo de la variante Ómicron, el aumento de casos se notó con claridad en las dos primeras semanas de diciembre, ya que el número de contagios en ese lapso igualó las cifras de todo noviembre, cuando el promedio diario en la provincia fue de 39, según los reportes oficiales.

Respecto del caso con Ómicron, el Ministerio informó que fue detectado en una “mujer de 40 años que cuenta con tres dosis de la vacuna para el coronavirus“ oriunda de Rosario que había viajado a Estados Unidos y precisó que otras 22 personas se encuentran aisladas, como contactos estrechos.

Asimismo, precisó que la paciente que recibió su tercera vacuna hace “menos de 14 días” cursaba “la enfermedad en su domicilio” y “comenzó con síntomas (tos y fiebre) el 8 de diciembre, dos días después de haber ingresado al país”, tras lo cual los estudios respectivos confirmaron que había contraído la variante Ómicron.

En tanto, el informe sanitario sobre los primeros 14 días de diciembre arrojó un total de 1.153 casos, lo que da un promedio de 82 por día, es decir más del doble de lo ocurrido en noviembre. Sin embargo, el crecimiento de la curva no se traduce a la ocupación de camas UTI en el sector público, ya que según voceros del Ministerio de Salud provincial, “las internaciones por Covid-19 son pocas hasta el último reporte”.

Córdoba reportó también un aumento de los casos a partir de un brote originado en fiestas de egresados que, según datos oficiales, ya afectó a más de 120 personas mientras otras 800 se encuentran aisladas en forma preventiva, dijo la secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Gabriela Barbás.

Según los reportes, entre el 1 y el 12 de diciembre había 112 casos diarios, mientras el lunes ya eran 200 y ayer la cifra había alcanzado a 440 personas. Barbás detalló que había ocho casos positivos de la variante Ómicron en Córdoba, que corresponden al “caso índice” y su entorno familiar, quienes residen en Dubai.

El primer caso corresponde a un cordobés que, el 2 de diciembre llegó al aeropuerto de Ezeiza, con test negativo y dos dosis de vacunas, y luego se trasladó a las localidades de Colonia Caroya, Jesús María y Sinsacate para visitar a parientes.

En Mendoza, el Ministerio de Salud informó 102 casos positivos en las últimas 24 horas siendo esta la cifra más alta de infectados desde la segunda semana de septiembre de 2021 cuando superó durante dos días consecutivos los 100 contagios, en tanto la ocupación de camas UTI fue de 14,56% en todo el territorio, según el informe semanal.

En Santiago del Estero, el subsecretario de Salud provincial, César Monti, dijo a Télam que “con respecto a la semana pasada hemos triplicado los casos, ya que estábamos con 4 positivos por Covid-19 por semana y hoy estamos con 12 por semana y hemos crecido del 1% al 5% en las internaciones”.

“Esto es porque evidentemente la cepa dominante en este momento del 62% es la Delta”, explicó y sostuvo que “como estamos en límites con Salta, Tucumán y Córdoba la circulación ya está dada y evidentemente va creciendo, porque es una cepa mucho más contagiosa”.

“Ante esta situación las vacunas son la garantía”, puntualizó Monti y agregó que van “a testear más, vacunar más y cuidar más pero la población debe poner lo suyo también”.

En Neuquén, la ministra de Salud, Andrea Peve, explicó que la curva de contagios registra “un aumento lento pero sostenido” y agregó que “la mayoría son casos leves, que requieren un cuidado ambulatorio, y esto está muy relacionado a la vacunación, con el alto porcentaje de vacunación”.

