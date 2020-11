Aumentará el precio de la arena luego de que se destrabara paro en el sector que pedía suba salarial

Compartir

Carolina Copesco, de arenera Costarena, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que las areneras de Formosa comenzaron a trabajar desde ayer luego de 3 semanas de conflicto gremial a nivel nacional en reclamo por el aumento de salarios.

Para mediados de semana comenzará el abastecimiento de manera normal. Asimismo habrá aumento en el precio de la arena por metro que se definirá esta semana.

“El sábado en el transcurso de la mañana nos avisaron que a nivel nacional el gremio y el sindicato llegaron a un acuerdo, por ese motivo a partir de ese día el paro dejó de estar en vigencia”, explicó Copesco.

Respecto a si habrá demoras para abastecer a los clientes tras varias semanas de protesta en la que no hubo actividad, señaló que “esto implica que a partir de este lunes y martes el barco va a hacer la extracción de arena para empezar a cargar las piletas, por eso no se va a vender arena desde el lunes, sino que a partir del miércoles y jueves para tener un acopio de la arena, empezar a hacer los repartos y cumplir con los clientes”.

Sobre si los acuerdos salariales pueden repercutir en el precio final de la arena, indicó que “al levantarse el paro significó un aumento en la escala salarial, por ende, lleva a un aumento de lo que es el precio de la arena, no se sabe todavía cuál va a ser el importante porque son valores que vienen de parte de nación, ellos determinan el precio”.

En relación a cuánto están cobrando el metro de arena y si hay un límite de cantidad para comprar, detalló que “eso depende del tipo de camión que el cliente traiga, hay algunos que cargan más de 6 metros, pero ese es el promedio, el metro retirando del predio está a 760 pesos hoy. Debo informar además que las dos areneras de acá trabajan con el programa de Precios Cuidados así que si llega un aumento va a llegar hasta este precio porque estamos inscriptos en el programa. Los precios de referencia estarían esta semana, todavía no se sabe de cuánto sería el incremento”.

De la misma forma Copesco hizo mención a cuándo empezarán a abastecer a los clientes. “El barco empezó a trabajar este lunes, al haber tanto tiempo con desabastecimiento de arena, el procedimiento tarda un poco en lo que es extraer la arena, hay complicaciones con la bajante del río, estos días se va a tratar de sacar la máxima cantidad de arena y hacer un acopio para a partir del miércoles o jueves empezar a tener la arena en forma normal”, detalló.

Para finalizar dijo que aún analizan cómo realizarán la venta, teniendo en cuenta que el lugar habrá una larga fila de camiones. “Vamos a estar avisando, hay un grupo de choferes en esto, se va a estar avisando cómo vamos a alargar la venta, el miércoles comenzamos con lo que van a ser camiones de pequeños portes, el jueves con las bateas de las empresas, eso se va a ir viendo dependiendo de cuánta arena se va sacando para vender”.

