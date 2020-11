Voz Docente realiza hoy un paro en rechazo al 5% de incremento salarial

Compartir

La Agremiación Voz Docente convoca para hoy a un paro de 24 horas, sin concurrencia a las aulas y sin actividades desde el hogar, en toda la provincia. Según informaron, “la medida de fuerza es el resultado de la crítica salarial docente y de la falta total de respuestas del gobierno provincial a los insistentes pedidos de aumento de nuestro sector, que recibió con absoluta decepción el raquítico 5% anunciado por el gobernador Gildo Insfrán días atrás”; se tratará de una de las primeras acciones en torno al incremento anunciado ya que de no tener respuestas tendrán que “ganar la calle”.

El secretario general, Manuel Pereyra en contacto con el Grupo de Medios TVO indicó que “el aumento que dio el Gobernador tiene sabor a nada y por eso la inmensa mayoría de los trabajadores estatales y sobre todo los docentes no están contentos; muchos tenían impotencia, no podían creer el anuncio y sobre todo con el 90% de los gremios apoyando con beneplácito”.

“Nosotros realizamos asambleas por Zoom donde decidimos convocar a un paro de 24 horas, sin concurrencia a las aulas y sin actividad desde el hogar, para todos los niveles y áreas de la educación. Decimos que esta medida es el resultado de la crítica situación laboral que estamos sufriendo todos los trabajadores de la provincia, porque hay que entender que la inflación interanual es del 37,2% y la Canasta Básica Familia supera ampliamente el 50%; la pérdida del poder adquisitivo se nota mucho en los bolsillos de nuestros afiliados”, continuó explicando.

Asimismo, indicó que “los que vamos a los supermercados somos nosotros y sabemos perfectamente que los precios aumentan permanentemente”.

Clarificó además que “nosotros peticionamos un incremento salarial del 30%”.

Por otro lado, al referirse al año “atípico” que estamos atravesando sostuvo que “los docentes deben poner plata para todo. Nosotros le decimos a nuestros afiliados que hagan respetar el protocolo elaborado para cada institución educativa; en los mismos está consignado qué es lo que tiene que poner el estado y qué tiene que hacer el docente”.

“El docente no tiene que estar comprando sanitizante, lavandinas u otras cosas, eso lo tiene que proveer el Estado, pero termina haciéndolo porque es presionado por el director”, lanzó el Secretario General de Voz Docente.

Regreso a clases

Al ser consultado por el regreso a cases y si las escuelas están en condiciones aseveró Pereyra: “hay un semáforo sanitario que se debe cumplir, el mismo fue elaborado a nivel nacional. Este semáforo dice que la provincia está en condiciones del regreso paulatino a las aulas si no hay circulación viral y si es que las camas de terapia intensiva no están ocupadas. Por supuesto acá, a través del compromiso del Señor Gobernador donde le ofrecieron plata, aceptó el regreso de las escuelas en zona rurales donde ni siquiera cuentan con agua”.

