Autoconvocados lamentó inicio de clases presenciales en zonas rurales de Formosa

Desde el gremio de los Docentes Autoconvocados expresaron su “tristeza, bronca y decepción” ante la Resolución de las autoridades del Ministerio de Educación de Formosa de que las clases presenciales se iniciarían ayer en algunos lugares y hoy en otros, todos en zonas rurales de la provincia, sin anuncios públicos ni siquiera en la rueda de prensa del Consejo del COVID-19.

En ese marco expusieron que ayer por la mañana “fuimos tomando conocimiento de convocatorias de directores y directoras al personal, como el caso de la Escuela 366 de la Colonia Puesto Ramona de la localidad de General Belgrano que citó a sus docentes a ir a dar clases dos veces por semana desde ayer”.

Manifestaron en ese sentido la gravedad del inicio de clases presenciales sin tomar las medidas sanitarias correspondientes ya que en las escuelas “no hay provisión de alcohol en gel y lo deberán llevar las maestras, tampoco hay insumos para sanitizar ni agua en las canillas, mucho menos personal de limpieza. Además se deberán labrar actas con los padres que no quieran enviar a sus niños a clases presenciales”.

“No se entiende esta prisa, salvo que sea para garantizar llegada de fondos a la provincia comprometidos con la presencialidad, pues se insiste con el aislamiento, se suspenden reuniones familiares y se vuelve a clases. En numerosas escuelas, para no afirmar la totalidad de donde se inició o se inicia hoy, este es el panorama”, advirtió Patiño.

“La provincia de Formosa junto a las otras provincias y el Gobierno Nacional firmaron un protocolo que ya están incumpliendo, los docentes una vez más son empujados a situaciones injustas y de riesgo sanitario. Ellos no pueden optar, salvo que decidamos masivamente no concurrir hasta que se den las condiciones sanitarias”, expresó.

“Nosotros estaremos informando diariamente con detalles la situación de las escuelas, colegios y jardines. Deberemos discutir como trabajadores qué medidas adoptaremos, como también deberán hacerlo madres, padres y tutores para preservar el status sanitario que hasta el domingo el gobierno decía defender”, manifestó.

“No queda claro si nos decían una cosa y hoy cambiaron, o nos mintieron todo este tiempo. Mientras el mundo mira cómo se duplicaron contagios donde se regresó a la presencialidad, o se discute fuertemente como en Chile donde el Colegio de Profesores se opone por la muerte de niños antes del regreso a las escuelas, el Gobierno de Formosa que insiste en el aislamiento no lo aplique para las escuelas, que no garantice nada de lo que firmó y silenciosamente esté ejecutando la vuelta a clases. Pareciera que los docentes y alumnos no cuentan como población a cuidar. Que cada uno saque sus conclusiones, hechos y no palabras”, finalizó Patiño.

Ministro Trotta

En diálogo con Mauro Viale en el programa El Gíglico, que se emite por Radio Rivadavia, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta explicó ayer que “hay una realidad epidemiológica diferente en todo el país, lo que lleva a adoptar medidas diferentes”, para el regreso a las aulas.

Afirmó que desea una “vuelta segura” de los estudiantes de todo el país a las aulas “apenas sea posible”, en función de la “realidad epidemiológica”.

Se refirió en ese sentido a distintos sectores del país y en el caso de Formosa anticipó que la idea es retomar las clases “en el corto plazo” en toda la provincia, a excepción de Clorinda y la Capital.