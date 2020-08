Bromatología Municipal clausuró 44 comercios por venta de alcohol y no respetar horario de atención

Compartir

Linkedin Print

El director de Bromatología Municipal, Jorge Tarantini, en diálogo con el Grupo de Medios TVO informó que continúan realizando controles a los comercios de la ciudad con el fin de que se cumplan las medidas adoptadas en el marco de la pandemia de coronavirus. En ese sentido señaló que el último fin de semana clausuraron 44 comercios en la ciudad por no respetar el horario establecido para la atención y también por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido.

“Se clausuraron 44 comercios a instancias de la Policía quien constata la actividad comercial después del horario establecido y con la venta de bebidas alcohólicas. Ellos nos convocan y nosotros administrativamente procedemos a la clausura de estos locales comerciales”, explicó.

Asimismo señaló que “en los comercios que no cumplen con el protocolo de atención, sobre todo el horario establecido para ellos, directamente se procede a la clausura porque hace más de 120 días que venimos con este protocolo, son los primeros y los únicos que nunca cesaron la actividad, solo cambiaron la modalidad así que sabían de sobra los horarios de atención que deben cumplir, sobre todo respecto a la venta de bebidas alcohólicas, por ejemplo la última clausura del fin de semana se realizó este lunes a la madrugada, a las 5:30 horas, está un poco pasados en la hora”.

Tarantini relató además que han recibido varias denuncias de comerciantes de la zona céntrica por fumigadores que se hacían pasar como que pertenecían a la Municipalidad, cobrando una suma de 900 pesos para realizar el trabajo. “Nosotros tuvimos llamados de diferentes comercios de la zona céntrica sobre todo donde se presentaban tres personas manifestando que eran personal de Bromatología y de la Municipalidad donde decían que debían realizar la fumigación de estos locales cobrando una suma de 900 pesos, coinciden los cuatro comerciantes que llamaron y realizaron la denuncia respecto de esta modalidad y el monto también. Debemos advertir que la Dirección de Bromatología no realiza la fumigación de los comercios sino más bien son empresas privadas que se encuentran habilitadas comercialmente para realizar la actividad y sobre todo inscriptas en la Dirección, si los comerciantes advierten al reverso del certificado de fumigación que tienen en cada uno de ellos está la certificación, la firma mía sobre todo, pero la firma es la certificación de que esas empresas se encuentran inscriptas en la Municipalidad, no que nosotros realizamos la fumigación y sobre todo ni el personal de Bromatología ni el suscripto realiza o está capacitado para aceptar pagos o emitir algún comprobante de pago. Todo los que recibe la Municipalidad ya sea por los distintos servicios que brinda son a través de la Agencia de Recaudación o de los Rapi Pago o Pago Fácil habilitados para realizar estos pagos”, explicó.

Advirtió que “nosotros tuvimos tres llamados de teléfono preguntando si éramos nosotros y si era real que estábamos realizando la fumigación ya que no les dieron ningún tipo de recibo a estos comerciantes, ahí nos dimos cuenta que estas personas realizaban este tipo de tareas estafando a los comerciantes, es por ello necesario recalcar que los comerciantes deben tener certificado de fumigación para que no se dejen estafar por estas personas ya que el monto que cobran es elevado, son 900 pesos cuando no se sabe siquiera qué elementos utilizan y si lo hacen realmente, desconocemos quienes son estas personas, tenemos muestras fotográficas ya que recibimos fotografías incluso de ellos pero no se le alcanza a ver el rostro como para poder hacer la denuncia penal de estos hechos”.