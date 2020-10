Bº Divino Niño: tras siniestro vial fatal, vecinos piden colocación de semáforos

Compartir

Linkedin Print

El domingo, cerca de las 20 horas, un hombre (46) que circulaba en su motocicleta por la avenida Diagonal, frente al barrio Divino Niño, perdió el control del rodado y cayó a la cinta asfáltica falleciendo en el lugar. La víctima fue identificada como Raúl Anselmo Domínguez.

Según informó la Policía por cuestiones que se investigan, el conductor de la motocicleta perdió el control de su rodado a la altura de la intercesión con la calle Pacifico Scozzina y cayó a la cinta asfáltica produciéndose su deceso instantáneo. El médico del SIPEC acudió al sitio, examinó a la víctima e informó que ya se encontraba sin vida.

En la escena del hecho se hicieron presentes efectivos de la Subcomisaría del barrio Colluccio, de la zona 4 del Comando Radioeléctrico, perito y fotógrafo de la Dirección de Policía Científica, el supervisor de la Unidad Regional Uno, Cuerpo de Tránsito y Bomberos, quienes colaboraron con el encausamiento del tránsito.

El caso fue informado al juez y fiscal de turno, quien dispuso el traslado del cuerpo de la víctima a la morgue del Poder Judicial para la autopsia y posterior entrega a los familiares para velatorio e inhumación.

Preocupación de vecinos

El Grupo de Medios TVO se acercó hasta la zona donde al dialogar con varios vecinos, éstos se mostraron preocupados ante la cantidad de siniestros viales que se registran y recordaron que la semana pasada un joven de 20 años que circulaba en una motocicleta falleció al chocar contra un colectivo urbano en la intersección de dicha avenida con la calle Coronel Bogado.

“Es una avenida muy peligrosa porque la mayoría de los conductores circulan a gran velocidad, todo el tiempo se registran accidentes”, confió una mujer de la zona.

Por su parte, un vecino sostuvo: “desde que levantaron el control policial que había antes de llegar a la rotonda de la avenida Kirchner la gente hace lo que quiere, circula fuerte, no utiliza casco, etc. Generalmente son los motociclistas quienes se creen dueños de la calle”.

Consultado si se trata de una conducta que se repite todos los días respondió que sí y que “ocurre durante cualquier hora, no hay discriminación en este sentido”.

Asimismo, agregó que “la semana pasada falleció un chico a una cuadra de donde pasó lo de anoche; es impresionante y la verdad que esto nos tiene que servir para que tomemos conciencia”.

“Creo que lo único que va a hacer que se reduzcan los siniestros son los semáforos porque a los reductores de velocidad los motociclistas los esquivan”, opinó.

De la misma forma, un testigo que presenció el siniestro que le costó la vida al hombre de 46 años el domingo confió que: ”el motociclista venía muy fuerte, aparentemente tenía la patita de la moto baja y eso fue lo que agarró el asfalto o el cordón y entonces terminó perdiendo el control y se cayó”.

“Es una avenida muy peligrosa, porque la mayoría de los conductores que circulan por acá no respetan las velocidades permitidas, se adelantan, realizan maniobras peligrosas; además quiero aclarar que a lo largo de la arteria no hay ningún semáforo para que por lo menos las personas estén obligadas a reducir la velocidad”, añadió otro poblador del lugar.

Finalmente, todos los consultados coincidieron que es necesaria la urgente colocación de semáforos por lo menos en dos intersecciones y reductores de velocidad para que los conductores “bajen un cambio”.