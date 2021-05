Avanza la organización de la Copa América con Argentina y Colombia como sedes

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

La Copa América será uno de los eventos deportivos del año en el calendario internacional. Las figuras de los distintos seleccionados sudamericanos se reunirán para disputar el certamen que comenzará el próximo 18 de junio y que tendrá su gran final el 10 de julio. A pesar de los vaivenes sanitarios y sociales, Argentina y Colombia se mantienen como las sedes en las que se dividirán los 27 partidos del torneo.

En los últimos días habían crecido las dudas respecto de si Colombia podría hacer frente a la organización del certamen, teniendo en cuenta no solo la delicada situación que atraviesa el país en torno a la pandemia de coronavirus, sino también por la crisis social que se vive en distintas ciudades, con manifestaciones y protestas que se enmarcan en un paro nacional que se sostiene desde el pasado 28 de abril. Incluso, versiones en la prensa refirieron que Paraguay podría ser la alternativa en caso de que hubiera que cambiar la sede.

De todos modos, desde Conmebol no tienen dudas respecto de que Colombia podrá albergar todos los partidos programados en su territorio. El organismo que rige el fútbol sudamericano hace una evaluación continua de las situaciones locales, tanto del país como Cafetero como de Argentina, pero no ha considerado la posibilidad de quitar de la organización a uno de los anfitriones.

Cabe recordar que la tensión social que aqueja por estas semanas al país que preside Iván Duque obligó a que los partidos que se debían jugar en Colombia la semana pasada tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana fueran mudados a Asunción de Paraguay. Por el momento, los de los próximos días no sufrirían modificaciones y se jugarían en sus escenarios originales.

Duque fue claro en la voluntad de albergar del certamen continental: “Empezamos un trabajo hace más de dos años con el presidente Mauricio Macri, estaba prevista el año pasado y se pospuso, y en este 2021 hemos dicho que estamos firmes para adelantarla”.

“Vino la controversia y muchos dicen si sí o no se puede hacer. Empiezo por la lógica, se va a jugar la Eurocopa casi en el mismo tiempo, con protocolos, burbujas, vacunas y lo que se requiere; sería absurdo que no se hiciera una Copa América si se hace una Eurocopa, sobre todo si las cifras epidemiológicas son similares”, agregó.

De esta manera, la Copa América dará inicio el domingo 13 de junio con el partido inaugural que se llevará a cabo en el Estadio Monumental a las 18 horas entre Argentina y Chile. El escenario de la gran final que se llevará a cabo el 10 de julio a las 19 hs. será en el recinto Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad colombiana de Barranquilla.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp