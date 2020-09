Ayer operó solo 50% del Mercado Frutihortícola: hoy y mañana se normalizará la situación

Compartir

Emanuel Rigonatto, administrador del Mercado Frutihortícola, en diálogo con el Grupo de Medios TVO informó que ayer solo operó un 50% del lugar debido a los hechos que ocurrieron el domingo donde un operativo policial se apostó en la zona ante rumores de un posible bloqueo de mayoristas que quieren evitar su traslado al predio de la Sociedad Rural, situación que cada vez está más cerca de hacerse realidad.

“El domingo se llevó a cabo un operativo en conjunto con las autoridades policiales para prevenir lo que presuntamente había trascendido días atrás en el Mercado de una medida de fuerza que iba a consistir con la posibilidad de un bloqueo para que no se produzca el abastecimiento que es tan necesario en el Mercado entonces por ese motivo se llevó a cabo como corresponde las tareas de prevención porque entendemos que los vecinos y las vecinas de Formosa tienen que tener garantizado el derecho de tener algo tan básico de primera necesidad como son las frutas y las verduras”, dijo.

“Hay algunos que no abrieron, el 50% de los proveedores vino, hay mercadería para que la gente lo sepa, seguramente en los próximos días de manera rápida se va a ir normalizando el funcionamiento”, aseguró.

“Nosotros desde la Municipalidad por directivas del intendente Jofré venimos trabajando desde hace tiempo de manera muy comprometida en el ordenamiento de este sector de la ciudad que comprende también al Mercado, la verdad es que pensamos que todo cambio para el ser humano puede ser en principio chocante pero eso va a redundar en beneficios no solo para la población y la ciudadanía, sino que también va a redundar en beneficios para los puesteros mismos, eso es lo que les transmitimos, esa confianza es la que deben tener”, explicó.

Asimismo Rigonatto señaló que el bloque se podría haber realizado “quizás por varias razones que planteaban pero la más importante es la cuestión que tiene que ver con esta decisión de trasladar al sector mayorista al predio de la Sociedad Rural”.

Informó además que en la jornada de ayer, “el 50% no abre porque no tiene mercadería para este día ya que ante la posibilidad del bloqueo se generó una cuestión de incertidumbre en algunos puesteros que van a buscar su mercadería afuera, no lo hicieron para evitarse problemas. Estos días ya todo va a estar en condiciones casi funcionando al 100% el Mercado”.

Para finalizar aseguró que el traslado del predio es una decisión que ya está tomada y sigue avanzando. “No es que con esta mudanza solo se va a crear el mercado mayorista en el predio de la Rural sino que en un mediano o corto plazo se va a transformar en un polo de desarrollo comercial y cívico porque lo que por ahí pasamos por alto es que en ese lugar va a funcionar el Centro Cívico N° 2 que es una política más de descentralización territorial que lleva adelante el intendente Jofré para acercar las oficinas a la gente, todos sabemos que históricamente las oficinas estaban concentradas en el centro y la ciudad tuvo una proyección de crecimiento para los costados durante mucho tiempo, hoy hay que resolver eso y llevarle una solución al vecino y una de las maneras es llevando oficinas de la Municipalidad”.