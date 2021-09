Ayer se registraron tres fallecimientos y 61 casos nuevos de coronavirus en Formosa

Compartir

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián” informó ayer al mediodía que, en las últimas 24 horas, tres comprovincianos fallecieron y 61 fueron diagnosticados con coronavirus en toda la provincia de Formosa.

Los fallecimientos fueron de una vecina de Misión Laishí: Sotera de 79 años; un vecino de Las Lomitas: Luis de 64 años; y una vecina de Ibarreta: María de 43 años, por quienes el organismo expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

Respecto a los 61 nuevos casos, fueron detectados en personas de entre uno y 89 años, en el marco de los 5.802 test de vigilancia y búsqueda activa realizados en las últimas 24 horas, con el 1,1% de positividad.

De este total, 21 son de Formosa Capital: nueve por síntomas, siete estrechos y cinco por egreso; cuatro de Fontana: tres estrechos y uno por síntomas; tres contactos estrechos de Herradura y tres más de Riacho Negro; dos por síntomas de Villafañe y dos más de Misión Laishí; dos de Pirané: un estrecho y uno por búsqueda activa.

También dos contactos estrechos de Palo Santo, dos de Ibarreta y dos más de Ingeniero Juárez; dos de Laguna Yema: un estrecho y uno por síntomas; uno por síntomas de Estanislao del Campo, otro de Subteniente Perín, uno más de Los Chiriguanos, otro de El Potrillo y uno más de El Colorado; una búsqueda activa de Mansilla, otra de Misión Tacaaglé y una más de Laguna Blanca; un contacto estrecho de Villa Dos Trece y uno de Lamadrid; y dos ingresos desde otras provincias: uno de Buenos Aires y otro de Corrientes.

Además, en la jornada de ayer se dio el alta médica a 87 pacientes recuperados que corresponden a 16 localidades.

En ese marco, al 3 de septiembre de 2021, en la provincia de Formosa se diagnosticaron 62.908 casos de coronavirus, de los cuales 60.735 se recuperaron, 932 siguen activos, 1.181 fallecieron, 60 egresaron de la provincia; y se realizaron 1.091.453 con el 5,76% de positividad acumulada.

Campaña de vacunación

Avanzando con la campaña de vacunación contra el Covid-19, el Consejo recordó que, el jueves pasado, finalizó la vacunación de los adolescentes de 14 y 15 años de los Departamentos de Laishí, Pilcomayo, Pirané, Pilagas, Patiño, Bermejo, Matacos y Ramón Lista, que se habían inscripto para recibir la vacuna contra el Covid-19, así como las personas de 18 años en adelante que tenían pendiente la aplicación de la primera dosis.

Asimismo, este viernes recibieron la segunda dosis de la vacuna los residentes en las localidades de Subte. Perín, Juan G. Bazán, Fortín Soledad, Gral. Güemes, Colonia Sarmiento, Fortín Leyes, El Recreo, San Martín II, Fortín Lugones, Colonia La Estrella, Isleta, Posta San Martín I, Posta Santa Fe, Posta Cambio Zalazar y Pozo Hondo que hayan recibido la primera dosis de las vacunas SINOPHARM y SPUTNIK V hasta el 23 de agosto, o de la vacuna ASTRAZENECA hasta el 13 julio.

Dando continuidad al Plan Estratégico de Inmunización contra el COVID19 en la ciudad de Formosa, el Gobernador de la Provincia ha anunciado que el domingo 5 estarán recibiendo la segunda dosis de la vacuna SPUTNIK V las clases 1966 a 1970 que hayan recibido la primera dosis hasta el día 15 de agosto.

A su vez, el día lunes 6 de septiembre recibirán la segunda dosis de la vacuna ASTRAZENECA las clases 1985 y anteriores que hayan recibido la primera dosis de esta vacuna hasta el día 26 de julio inclusive.

Por su parte, se encuentra habilitada la inscripción para personas con factores de riesgo de la ciudad de Formosa pertenecientes a las clases 1971 a 2003 que hayan recibido la primera dosis de la vacuna SPUTNIK V hasta el día 17 de agosto para completar el esquema con la vacuna ASTRAZENECA. Las jornadas de vacunación se llevarán a cabo los días martes 7 y jueves 9 de septiembre. El link para inscribirse es www.formosa.gob.ar/coronavirus/inscripcionvacunacion.

Unidos, organizados

y solidarios

Para finalizar, el Consejo citó un mensaje del Papa Francisco anunciado en la mañana de este viernes: “La pandemia ha puesto de relieve lo vulnerables e interconectados que estamos todos. Si no cuidamos el uno del otro, empezando por los últimos, por los que están más afectados, incluso de la creación, no podemos sanar el mundo”.

En ese sentido, el organismo sostuvo que #este pensamiento humanista también ha guiado y guía nuestra forma de responder ante la pandemia. Nuestra vulnerabilidad como seres humanos hizo imprescindible que tomáramos medidas sanitarias firmes parar protegernos frente al virus”.

“El hecho de estar todos interconectados como comunidad, hace que toda acción frente al virus deba ser global, nacional, provincial, comunitaria y, sobre todo, solidaria, ya que no existen salvaciones individuales. Por eso fomentamos las medidas de prevención para cuidarnos los unos a los otros, y priorizamos siempre a quienes más lo necesitan guiados por criterios epidemiológicos y principios humanistas, cristianos e ideológicos”, manifestó.

Y concluyó: “Unidos, organizados y solidarios, no existen obstáculos que no podamos vencer”.

