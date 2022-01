Azucena Santillán: «Estamos trabajando para mitigar los inconvenientes por la alta demanda de agua potable»

Compartir

Linkedin Print

CLORINDA.- La legisladora provincial expresó que, ante la alta demanda en la ciudad de Clorinda del vital líquido, se abocaron en conjunto con autoridades y funcionarios provinciales a tratar de mitigar los inconvenientes que genera el mayor consumo de agua en esta época del año.

«Con el Ing. Vargas Yegros estamos trabajando para dar respuesta a la alta demanda que existe» afirmó la diputada oficialista. «Somos conscientes de la necesidad imperiosa de tener finalizada cuanto antes la nueva planta de agua y se está avanzando en ese sentido» , señaló además.

Al hablar sobre la cuestión de fondo enfatizó «la planta actual fue diseñada y construida para una ciudad de veinticinco mil habitantes, hoy somos noventa mil y por eso la decisión estratégica de proyectar la nueva planta pensada para dar solución en los próximos veinte años».

«El Acta de Reparación Histórica para Formosa permitió que se incluya la obra entre las prioritarias, luego se proyectó la misma de la mano del Ingeniero Vargas Yegros, paso seguido se buscó financiamiento internacional y se logró esto merced a la gestión denodada del gobernador Insfrán y del Senador Mayans, después apareció Macri quién, por un lado vino a decir que traía agua potable a Clorinda y meses posteriores paralizó la obra» manifestó la legisladora clorindense.

Santillán señaló además «la realidad nos indica que un gobierno justicialista dió continuidad a la obra y avanza sin interrupciones. Todo indica que la tendremos este año finalizada y podrá operar para brindar suficiente agua potable a todos los barrios de la ciudad, por ello es importante velar por el avance sostenido de la imponente obra y mientras tanto atender las necesidades de la población como se está haciendo, con tanques comunitarios, camiones cisternas transportando el agua y cargando los reservorios particulares».

La diputada provincial pidió por último a la oposición no utilizar este tema con fines políticos. «Aunemos esfuerzos, trabajemos juntos en este tema, no hagamos partidismo con algo tan sensible, yo agradezco al Ingeniero Vargas Yegros y al personal del SPAP por el esfuerzo diario que realizan procurando satisfacer la alta demanda de agua potable que estamos teniendo, más aún con las altas temperaturas de estos últimos tiempos» expresó Santillán.

Compartir

Linkedin Print