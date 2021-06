Compartir

La fiscal de Estado, Stella Maris Zabala, afirmó que en Formosa se han cumplido todas las mandas judiciales y dejó en claro las intenciones de ciertos medios de comunicación al tergiversar el mensaje de la ex presidente de Chile ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Expuso que “Formosa está injustamente jaqueada con sinnúmero de planteos judiciales”, pero que frente a esto la provincia “está a derecho”, además afirmó que “en su discurso Michelle Bachelet en ningún momento condenó violaciones a los derechos humanos en Formosa”

Dijo que durante la apertura de sesiones del organismo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó su informe anual, incluyendo las acciones realizadas en Formosa.

Zabala compartió las líneas textuales de la lectura realizada por la ex presidenta de Chile, donde pronunció que “En la Argentina, el equipo de la ONU en el país se movilizó rápidamente para responder a las preocupaciones críticas de derechos humanos en la provincia nororiental de Formosa cuando la pandemia se afianzó. El Coordinador Residente de la ONU dirigió una misión de evaluación virtual con la participación de UNICEF, UNFPA, OMS / OPS y ACNUDH.”

En este sentido, la funcionaria provincial recordó que la reunión virtual con los representantes de Naciones Unidas fue a instancias de una invitación del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, aseverando que “este es el primer hecho puntual que debe considerarse, ya que no vinieron en una tarea investigativa”.

Y continuó con el discurso de Bachelet, “Luego inició consultas con las autoridades sobre un posible programa estratégico conjunto de la ONU para responder a la emergencia sanitaria en la provincia de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos, que incluye abordar una serie de problemas estructurales, con especial atención a los pueblos indígenas y las poblaciones vulnerables”.

Refiriéndose a esta parte del discurso, explicó que Formosa se puso en absoluta predisposición del organismo para realizar un trabajo en conjunto, incluyéndose en distintos programas estratégicos que tiene la Argentina en materia de DDHH, junto a otras provincias.

Y señaló que hasta Cancillería valoró el mensaje expuesto, ya que se propone como un llamado a la acción fundamental para desbloquear cambios significativos.

Al desmentir al diario Clarín que tituló “Michelle Bachelet habló en la ONU sobre la grave preocupación por los Derechos Humanos en Formosa”, consideró que se trata de una clara intencionalidad de tergiversar el mensaje original.

Y citó el final de la alocución de la Alta Comisionada para DDHH “Trabajamos para cumplir con la ambición de las nuevas generaciones de marcos comunes, de análisis del país y cooperar para un desarrollo sostenible. Necesitamos asegurarnos que todos los actores de las Naciones Unidas comprendan y que trabajemos conjuntamente, todos los retrocesos y avances en materia de derechos humanos, y que actuemos juntos cuando el apoyo colectivo de las ONU pueda ayudar a los estados”.

Recalcó la fiscal de Estado que eso fue todo lo que expresó en su discurso Michelle Bachelet y en ningún momento condenó violaciones a los Derechos Humanos en Formosa.

Por eso afirmó que “no está bueno expresar cosas que no se ajustan exactamente a la verdad, porque en Formosa tuvimos una larga y fructífera reunión con la ONU, con amplitud de información, además de ponernos a disposición ante cualquier duda que se les presentaba” cerró.

