Bahillo: se busca «consolidar a Argentina como jugador importante en la comercialización»

Así lo manifestó el secretario de Agricultura al exponer en un plenario de las comisiones de Industria y de Agricultura de la Cámara de Diputados, donde agregó que la iniciativa apunta a generar divisas y nuevos puestos de trabajo en la producción de las 24 cadenas de valor del país.

El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, aseguró ayer en la Cámara de Diputados que los cuatro ejes del proyecto de Ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial proponen un sistema que sea «inclusivo, sustentable y exportador buscando consolidar a la Argentina como elaborador de alimentos y como un jugador importante en la comercialización»,

Bahillo expresó estos conceptos al exponer en un plenario de las comisiones de Industria y de Agricultura-que conducen el oficialista Marcelo Casaretto y el radical Ricardo Buryaile-sobre el proyecto de fomento agroindustrial que busca generar divisas y nuevos puestos de trabajo en la producción de las 24 cadenas de valor del país.

Con su exposición se cerrará la ronda de consultas y en la próxima reunión se buscará emitir dictamen favorable a esta iniciativa.

Al abrir la reunión, Casaretto dijo que «el objetivo de este proyecto es captar inversiones del sector agropecuario e industrial, generar valor agregado e ingreso de dólares; y en algún caso sustituir importaciones y en otro fomentar las exportaciones”.

Por su parte, Buryaille señalo que “el compromiso es trabajar para tener la mejor ley posible que contemple las necesidades de los productores y lograr el mejor funcionamiento adecuado del Gobierno”

El proyecto del Poder Ejecutivo apunta a lograr una mayor industrialización en la actividad agropecuaria para exportar con mayor valor agregado, a través de la incorporación de inversiones y de mayor tecnología (semillas, fertilizantes, genética, entre otros).

El funcionario señaló que esta ley plantea «cuatro ejes: régimen de fomento al desarrollo agroindustrial federal, inclusivo, sustentable y exportador; buscando consolidar a la Argentina como elaborador de alimentos y como un jugador importante en la comercialización”.

Bahillo destacó que el fuerte sesgo federal de este proyecto ya que «si hay algo que se va a conservar en el país por ser una república federal, que así lo indica la Constitución, es la promoción y las políticas activas para el desarrollo de las economías regionales».

El secretario agregó que «se deben generar políticas de inclusión laboral ya que si todo este crecimiento no se condice con nuevas oportunidades de trabajo, el desarrollo no se produce, solo se logra si hay nuevos puestos de trabajo”.

Al exponer en el plenario de comisiones, Bahillo también señaló que en el «desarrollo de la agroindustria se debe incorporar el concepto de cadena tanto agroalimentaria como agroindustrial para agregar valor producir mas y desarrollan nuestros potenciales productivos».

«Tenemos una superficie de siembra no se puede extender mucho mas, pero si podemos tener de la mano de la tecnología, por doble cultivo, una duplicación en la misma área sembrada», añadió.

En otro tramo de su discurso dijo que la producción debe ser «sustentable ya que hay mirar el medio ambiento que no rodea pero sin tener una postura que nos nos inmovilice, sino no daremos la respuesta que requiere el país».

