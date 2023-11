Ballotage: Neme llamó a votar por un candidato y dijo que el voto en blanco favorecerá a Massa

Ayer visitó el piso de Expres en Radio, la diputada provincial de Nuevo País, Gabriela Neme quien además de hacer un análisis de lo que pasó con la opción a nivel local se refirió al ballotage que se desarrollará el próximo domingo 19 donde la ciudadanía deberá elegir entre Sergio Massa y Javier Milei para que dirija el país los próximos cuatro años; en este sentido la legisladora llamó a votar por un candidato y dijo que el voto en blanco favorecerá a Massa.

Falta de sesiones en

la Cámara de Diputados

Primero, Neme habló del nulo trabajo en la Cámara de Diputados, ya que ha sesionado pocas veces en lo que va del año. “Da vergüenza que no seamos convocados a sesionar, hace más de cinco jueves que no sesionamos. Hice una presentación pidiendo que nos descuenten los días que no vamos a sesionar porque justo este año también hubo un montón de elecciones y te cierran la Cámara de Diputados, no sé si la semana que viene nos llamarán”, comenzó diciendo.

Pedido de aumento

Otra cuestión que comentó es que el viernes junto con el diputado Adrián Bogado presentaron el pedido de aumento del 40% de ajuste de los salarios y dijo que no es en relación al mes de febrero porque eso sería una “locura”.

“Insfrán se llena la boca hablando y es un orgullo tanto para él como para los sindicatos amigos que hayan dado un 95% de aumento el cual es retroactivo al mes de febrero, lo cual termina siendo una suba real del 75%”, dijo.

Agregó entonces que “en transferencia directas e indirectas de la Nación, en septiembre Insfrán tuvo un aumento del 120% retroactivo al año pasado, al interanual, y si nos vamos a agosto fue del 135%, entonces se comen casi la mitad del incremento”.

En cuanto al superávit que todos los años presenta el Gobierno de Formosa lanzó que “no sirve de nada que digan que hay superávit cuando la gente ve el malgasto público”.

Oposición

De la misma forma y al ser indagada de manera obligatoria por la oposición, Neme hizo un análisis y dijo que ya para la campaña de las elecciones de junio “nos debilitó”. “Creo que una de las cosas que tiene que hacer la política si quiere generar que la gente nos empiece a creer es reconocer los errores, la campaña fue demasiado sangrienta y personalizada, hay determinados actores que atacaron con nombre y apellido y yo he sido una de las atacadas por candidatos, diputadas, etc, y eso complica muchísimo a la hora de pensar en la construcción de una oposición que genere el respeto y el acompañamiento de la gente; entonces, uno tiene que ser muy prudente porque podemos debatir ideas, pero siempre con respeto”, dijo.

“Si nosotros hubiéramos entendido que la consigna era realmente generar una oposición consolidada Paoltroni seguramente hubiera sido el candidato a gobernador de toda la oposición”, afirmó.

Al hablar de una “oposición consolidada” explicó que “todos queríamos terminar con el modelo de pobreza de Gildo Insfrán, generar una provincia productiva, que los jóvenes no se vayan, etc. Lo que tenemos que entender es que cuando estamos juntos no es cuestión de hacer algo para que fulano no llegue porque no es de un determinado partido, lamentablemente eso pasa dentro de la interna de Juntos por el Cambio”.

Seguidamente la legisladora refutó que la “oposición tradicional” esté debilitada en Formosa: “No creo que esté debilitada; no nos podemos manejar por el resultado nacional de las elecciones de octubre porque ahí lo que se eligió fue Presidente y hubo un cambio en la representación de la figuras a nivel nacional”.

Asimismo, al hacer un análisis de lo que le pasó particularmente a ella este año, reconoció que “perdí territorio por estar muy enfocada en lo político, entonces con el equipo resolvimos que hay que volver al territorio sin importarnos las candidaturas, trabajar en lo que la gente necesita, después se va depurando todo”.

Ballotage

En otro tramo de la entrevista, la diputada provincial fue consultada por el balotaje que se llevará adelante el próximo domingo 19. “Como ciudadanos tenemos que hacernos cargo de la consecuencia de lo que hacemos con nuestro voto. Existe toda la libertad de votar en blanco si no se está convencido a quien votar, pero después cuando gana Massa hay que hacerse cargo porque a él van a ayudar votando en blanco”, insistió.

“Hay que votar a uno o al otro. La sociedad argentina eligió que el referente de la oposición a este modelo de hambre y pobreza sea Milei. No me parece que referentes políticos llamen a la abstención”, cerró diciendo Neme.