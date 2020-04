Banco Formosa abrirá hoy hasta el martes para el pago de haberes a jubilados y pensionados

Compartir

Linkedin Print

Este viernes 3 las sucursales del Banco Formosa abrirán en horario normal de 7 a 12 horas para atender a jubilados y pensionados nacionales y provinciales cuyos DNI terminen en 0, 1, 2 y 3 y que no posean tarjeta de débito. También a beneficiarios de planes sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), según el cronograma dispuesto.

El lunes 6 de abril será el turno de quienes tengan documentos finalizados en 4, 5 y 6 y al día siguiente, es decir martes 7, para los pasivos con DNI terminados en 7, 8 y 9.

Así lo confirmó el gerente general del Banco Formosa, Daniel Higa, quien explicó: «Es una situación bastante particular, en la que el Banco Central sacó una comunicación donde nos pide a todas las entidades abran las sucursales bancarias desde este viernes, en horario normal, solamente para atender a jubilados, pensionados que finalicen el DNI en 0, 1, 2 y 3y beneficiarios de planes sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) que no tengan tarjeta de débito. Solamente para esas cuestiones».

«Pedimos al resto que sigan utilizando los canales no presenciales, porque esta es una situación excepcional donde abrimos al sucursales para atender a este segmento», recordó y añadió que el lunes van a continuar con las terminaciones de DNI 4, 5 y 6 y el martes 7, 8, y 9.

«Nosotros hemos hecho extensivo esta apertura a todos los jubilados y pensionados, no solamente de la ANSeS, sino también los provinciales de la Caja de Previsión Social (CPS) que no tengan tarjeta de débito, ya que uno de los problemas que se presentó con la cuarentena es que al cerrar las sucursales muchos clientes, particularmente jubilados y pensionados, no contaban con tarjeta de débito, con lo cual no podían ir al cajero», precisó.

Al consultarle sobre el retiro de las tarjetas de débito, informó que «las personas del interior van a poder retirar en las sucursales bancarias, mientas que en capital realizamos un operativo de distribución masiva».

Hizo notar que ante el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional para evitar la propagación del coronavirus, medida a la que adhiere la provincia, «hemos hecho para el cronograma de pasivos algunos operativos y un convenio con la CPS, donde ellos se encargaron de distribuir cerca de 600 tarjetas de débito».

«Van a estar abiertas todas las sucursales, lo único que le pedimos a las personas es que si no corresponde a jubilados, pensionados o plan social sin tarjeta de débito no vaya a la sucursal porque estamos tratando de contribuir todos con el aislamiento social, porque la idea es evitar las aglomeraciones y estamos haciendo un trabajo fuerte para esto», reiteró.

“Además ampliamos nuestra atención telefónica, teníamos siete posiciones en el call center y actualmente tenemos 26 para dar respuestas a los clientes. Estamos cerca de los 800 llamados diarios y una cantidad similar de correos electrónicos», puntualizó.

«Hicimos además una habilitación exprés de siete cajeros nuevos, con lo cual nuestro parque de cajeros automáticos en Formosa se amplió a 128», remarcó Higa.

«Estamos permitiendo la vinculación de un familiar con tarjeta de débito en la Caja de Ahorro otro familiar sin tarjeta de débito, también hoy vamos a sacar una aplicación desde la página web donde se va a poder hacer el blanqueo de Pin con el propio teléfono sin tener que concurrir a una sucursal», contó al mismo tiempo expuso que «por todos los medios estamos trabajando para mitigar el impacto que tienen la cuarentena para nosotros».

Finalmente, subrayó que «realmente estamos tratando de llevar esta situación con las herramientas que tenemos».

Recomendaciones

En todos los casos la atención será para jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales que no tengan tarjeta de débito.

Si no tiene esa terminación de DNI o no corresponde al grupo de jubilados, pensionados o beneficiario de asistencia no debe concurrir a la sucursal porque sigue vigente el aislamiento social preventivo y obligatorio en el marco de la emergencia sanitaria.

En este sentido, informaron que se garantizan todas las medidas de seguridad e higiene en el marco de la emergencia sanitaria por lo que el ingreso de clientes a sucursales se reduce a la mitad, manteniendo la distancia de 1 metro entre clientes y entre clientes y empleados, lo mismo ocurrirá para las filas que se formen afuera de las sucursales.

Además, aseguraron que la limpieza dentro de los salones será cada 2 horas, de manera de desinfectar constantemente los espacios.

Por último, desde la entidad recomendaron no asistir a las sucursales si no es necesario y operar mediante todos los canales electrónicos que el banco pone a disposición a fin de evitar la aglomeración de personas.

Canales electrónicos

• Onda Siempre Podés Comprar, la billetera de Banco Formosa que podrán descargar desde google play o Apple store en los celulares.

• Homebanking

• Compras con tarjeta de débito

• Compra con tarjeta de crédito Chigüe y visa de Banco Formosa