Banderazo 12-O: “La gente salió a la calle porque la agenda del gobierno es distinta a la del pueblo”

El lunes se realizó en todo el país un nuevo banderazo contra el Gobierno Nacional. La convocatoria surgió hace unos días atrás en las redes sociales con los hashtags #12OSomosLibres, #12O, #12Oyovoy y #todosperotodosalascalles. El objetivo fue reclamar contra “una agenda clandestina” del oficialismo, “la impunidad para llevarse puestos a los jueces”, la crisis económica y el regreso a las aulas de los estudiantes; Formosa no estuvo ajena a lo que sucedió y se sumó desde la plaza San Martín, en donde decenas de personas se conglomeraron con banderas y carteles.

En este sentido, en contacto con el Grupo de Medios TVO el diputado provincial Enrique Ramírez (PRO) quien estuvo en el banderazo de la plaza sostuvo que “en Formosa también nos expresamos teniendo en cuenta la situación del país porque es agobiante”.

“Creo que es necesario demostrar el descontento que hay con el gobierno”, aseveró.

Seguidamente insistió diciendo que, si bien desde la oposición se convocó a través de las redes sociales al banderazo, “la mayoría lo hicimos en calidad de ciudadano, una calidad que no la vamos a perder, aunque estemos cumpliendo en este momento un determinado rol”.

“La agenda del gobierno va en contra de lo que esperan los argentinos y por eso se llevan adelante este tipo de movilizaciones”, dijo el legislador y agregó que no cree que el reclamo sea “tan amplio” porque “existe una agenda del gobierno que es totalmente distinta a la realidad del pueblo, y por eso la gente sale a las calles”.

“Opino que la manifestación es la forma que tiene la gente de expresarse, en ningún punto del país hubo disturbios y creo que así deben llevarse adelante este tipo de acciones”, valoró.

Indicó que hay un montón de temas que interesan a la ciudadanía pero que el Gobierno “está más preocupado en ver cómo se integra la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ver cómo hacemos para volver a las clases, cómo hacer para que no se cierren más pymes, etc.”.

“Ojalá que el Gobierno tome nota de esto y empiece a atender la agenda de lo que necesita el ciudadano”, aseveró Ramírez.

“Estoy convencido de que la gente que se manifestó no es del arco político, más allá de que algunos acompañamos porque entendemos la importancia que tiene nuestra República, que tienen los valores que nosotros representamos para con el desarrollo de nuestra vida en general”, continuó y aclaró que no se trató de una protesta movilizada por el “odio” porque “yo no odio a nadie, discrepo sobre ideas, el futuro, sobre la importancia que tienen determinadas decisiones que se toman, pero de ahí a odiar no es así”.

“Espero que el Gobierno realmente tome nota y se dé cuenta de que no puede tener una agenda paralela totalmente distinta a la del pueblo, hoy la ciudadanía está preocupada por otras cosas y no por cómo se conforma la Corte de la Nación”, cerró diciendo el legislador provincial.