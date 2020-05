Barovero continuará su carrera en un equipo de la tercera división de España

Compartir

Con más de 13 temporadas en el fútbol argentino, no hay dudas que el trampolín en la carrera de Marcelo Barovero fue durante su ciclo en River Plate. Allí, el arquero mostró un altísimo nivel y se volvió uno de los mejores en su puesto, lo que lo llevó a recalar en el fútbol de México tras coronarse con la Copa Libertadores 2015 en el elenco de Núñez. Sin embargo, parece que el cordobés le pondrá fin a su paso por el país azteca y tomará una decisión un tanto particular: jugará en la Tercera División de España.

Luego de dos años en el Necaxa, Trapito disputó dos temporadas en los Rayados de Monterrey, club en el que consiguió un Torneo Apertura y una Liga de Campeones de la Concacaf en 2019. Pero, en el último tiempo, circuló desde el entorno del jugador que no renovaría con la entidad albiazul y mucho se especuló acerca de su futuro, como un posible regreso al Millonario.

Es así que desde España llamó la atención el nuevo destino del portero: el Burgos de la Segunda B. Si bien aún no se confirmó el fichaje, todo indica que el ex Atlético de Rafaela, Huracán y Vélez tendría todo acordado para desembarcar en la institución cuyo propietario es Antonio Caselli, ex dirigente de La Banda.

Cabe recordar que el empresario argentino adquirió el club en mayo de 2019 al comprar el 90% de sus acciones y, en diciembre de aquel año, su hijo Franco fue nombrado presidente de la entidad.

Claro que este apellido vinculado al mundo River no fue lo único que habría convencido a Trapito de cambiar de aire, sino también la presencia de un ex compañero como Leonardo Pisculichi en el plantel. El atacante surgido de Argentino Juniors fichó para el Burgos en 2019 y fue uno de los que charló con el arquero para convencerlo de su llegada.

De concretarse la llegada del guardameta de 36 años al equipo de Castilla y León, este sería el cuarto argentino en la plantilla ya que al mencionado Piscu, se le suman las presencias del joven Matías Rosales (surgido de las inferiores de Boca Jrs) y el volante Nicolás Minutella (formado en Olimpo de Bahía Blanca).