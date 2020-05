Nadal estalló contra la política española en tiempos de Covid19

Compartir

El actual número dos del ranking ATP, Rafael Nadal, habló acerca de la situación que atraviesa España, país que comenzó a reiniciar la actividad tras ser uno de los más golpeados por el arribo del coronavirus, dejando más de 239 mil casos confirmados y 27.125 muertes.

El español, que también opinó en el artículo “El futuro ya está aquí: entre el miedo y la esperanza” de El País Semanal, como lo hizo Lionel Messi, enfocó su punto en la cuestión política y dejó un claro mensaje.

“¡A mí qué más me da si lo hace bien Vox, el PP, Podemos, el PSOE, Ciudadanos o el que sea! Me da igual Casado, Abascal, Arrimadas, Iglesias o Sánchez. Que nos saquen de esta y que tengamos el menos número de muertes posible y el menor impacto económico posible”, señaló.

“Tengo las opiniones muy claras, pero desgraciadamente no puedo pronunciarme sobre si las cosas se están haciendo bien, muy bien, mal o fatal, porque la realidad es que lo que yo diga al final se toma como un tema político”, consideró el mallorquín.

“Viene un futuro muy complicado y vamos a necesitar de la experiencia de los mejores para salir de esta”, apuntó.