Buena noticia: el regreso de la Fórmula 1 será en Austria el 5 de julio

En medio de la crisis económica que golpea a las escuderías y la falta de acción que tiene en vilo a los fanáticos, una buena noticia llega a la Fórmula 1: el gobierno austriaco dio luz verde este sábado a la organización de dos carreras en Spielberg, el 5 y el 12 de julio, que abrirán la temporada 2020 de la máxima categoría de automovilismo.

“Las dos carreras de Fórmula 1 el 5 y el 12 de julio de 2020 en Spielberg, en Styrie, se celebrarán sin espectadores”, señaló Rudolf Anschober, responsable del ministerio de Sanidad, en un comunicado, estimando que “la organización presentó un concepto de seguridad completo y profesional” para la prevención de la propagación del coronavirus, que impidió el inició del campeonato.

Ya la autoridades austríacas habían avisado que el proyecto de comenzar la temporada en el Red Bull Racing no sería aceptado si la organización no aportaba todas las garantías de seguridad sanitaria. “Además de medidas de higiene estrictas, el plan prevé test y reconocimientos médicos regulares para todos los equipos y los empleados. El elemento crucial será la coordinación estrecha entre la organización y las autoridades sanitarias regionales y locales”, precisaron desde ese ministerio.

Pero el gobierno dio el visto bueno finalmente para organizar los eventos como “circuito cerrado”, es decir, sin contacto con la comunidad, a la excepción de los locales implicados en la gestión de la carrera.

Ross Brawn, máximo responsable deportivo del Mundial de Fórmula 1, ya había expresado a principios de mes que Austria era el lugar ideal para comenzar el campeonato: “Es bastante difícil encontrar el tipo correcto de carrera en el que, desde el principio, podamos controlar el entorno lo suficientemente bien como para garantizar la seguridad de todos. Austria se ajusta muy bien a eso. Tiene un aeropuerto justo al lado del circuito, al que las personas pueden llegar. No está demasiado cerca tampoco de una ciudad”.

De esta forma, el campeonato que debería haber comenzado en Australia en marzo y ya ha perdido las primeras 10 pruebas de la temporada, tendrá su deseado comienzo en julio. Los organizadores del campeonato confían en poder celebrar todavía 15 carreras este año.