Barrio Namqom: manifestantes continúan contando la RN 11 en reclamo de terrenos

Compartir

Linkedin Print

El miércoles, cerca de las horas 19.20 comenzó un corte sobre la ruta nacional 11, frente al “árbol caído”, donde un grupo de 30 originarios reclama respuestas a una serie de pedidos, entre los cuales está la solicitud de terrenos para las “madres sin techos”.

En el lugar desplegaron un cartel con la leyenda: “Señor Gobernador no se olvide que somos sus votantes, necesitamos respuestas a nuestros pedidos”.

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Carolina -una de las manifestantes que se encuentra en el lugar- indicó que “nuevamente estamos cortando la ruta porque no tenemos respuestas de los pedidos, los cuales son los mismos que motivaron el bloqueo de la semana pasada”, y recordó que “tras dialogar con el Defensor del Pueblo decidimos levantar la medida de fuerza ya que verbalmente nos prometieron solución, cometimos el error de no hacer firmar un acta”.

Al hacer referencia a los cuatro puntos del pedido indicó: “el primero tiene que ver con los terrenos para las madres sin techos; el segundo con una hermana a la que le sacaron su puesto de trabajo por defender a la comunidad; también otro de los reclamos tiene que ver con las cajas alimentarias, queremos que haya inscripciones nuevas; y en el último solicitamos que entreguen las viviendas faltantes”.

Consultada por la modalidad indicó que “levantamos cada tres horas, lo único que esperamos es que baje algún funcionario a hablar con nosotros. Dejamos pasar a maestros, enfermos y policías”.

Por lado, la misma resaltó que “el peronismo jamás perdió acá, el Gobernador tiene que tener en cuenta a nuestro barrio, necesitamos que vea nuestra comunidad porque somos sus votantes”.

“Es hora de que el Gobernador no dé lo que pedimos; nosotros no somos opositores, somos peronistas”, finalizó diciendo la mujer.

Reclamo de trabajo

Por su lado, un hombre que se encuentra en la protesta indicó que junto a varios jóvenes se sumaron para reclamar trabajo.

“Pedimos trabajo, todos nos dicen que no queremos trabajar, pero es mentira, jamás nos tienen en cuenta para el mercado laboral. Acá hay mucha gente con necesidades y queremos trabajar”, aseveró.

Y añadió: “son muchos los jóvenes que no tienen trabajo y lo piden. A mí por ejemplo no me aceptaron en una cooperativa porque tengo 36 años”.

Compartir

Linkedin Print