Barrio Sagrado Corazón: vecinos reclaman arreglo de calle Juan José Silva y del puente de hierro que «se cae a pedazos»

Vecinos del barrio Sagrado Corazón reclaman que de manera urgente se tomen medidas que tiendan a brindar soluciones en cuanto al mal estado de la calle Juan José Silva y el puente de hierro que según se puede notar «se cae a pedazos».

En este sentido, una vecina que dialogó con el Grupo de Medios TVO indicó que desde hace tiempo padecen por el mal estado de la arteria principal al conglomerado y que a esto hay que sumarle el bloqueo del puente de hierro, ya que cruzar por el mismo representa un peligro debido al gran deterioro. «Desde hace tiempo esperamos que la Municipalidad por lo menos mande la máquina para que perfile la calle que es la más importante de la zona porque la utilizamos cientos de vecinos para ingresar y salir del barrio, pero lamentablemente hasta el momento nadie nos hace caso, evidentemente no existimos. Yo invito a nuestros funcionarios a que se acerquen, traten de circular en sus vehículos y no lo van a poder hacer por la gran cantidad de pozos que hay», aseveró.

Y añadió: «no hace mucho vino al barrio Liborsi el Programa La Muni en Tu Barrio y realizaron arreglos de calles de los alrededores, yo me puse contenta porque pensé que quizás también nos iban a arreglar nuestra calle, pero fue grande mi decepción cuando vi que solo pusieron una cinta roja en Juan José Silva y Barrera para que no pasen los vehículos».

En cuanto al puente que pasa sobre un brazo del riacho El Pucú, se pudo notar que está bloqueado con montículos de tierra en ambos extremos ya que a la vista está el deterioro con roturas y agujeros de considerables tamaños. «Hace dos meses aproximadamente vino gente de la Municipalidad y tiró tierra para evitar que sigan pasando los rodados porque lógicamente es un peligro, pero todo quedó en eso. Después nadie más se acercó a ver qué se puede hacer para darnos respuestas definitivas. Para completar la gente sigue pasando con sus motos, el día que suceda una desgracia ahí recién nuestros funcionarios van a hacer su trabajo», acotó la mujer.

Por su lado, el ex concejal capitalino Fabián Olivera comentó que «la calle Juan José Silva que comunica al Sagrado Corazón con el Liborsi tiene mucho transito porque va directa a la escuela, es por eso que la gente reclama y exige soluciones».

«Ese puente que ahora tiene problemas era reciclado, que ante los reclamos y quejas de la gente se apuraron en colocar; siempre fue remendado, cuando lo pusieron ya estaba roto y es lógico que no va a durar mucho tiempo», añadió el ex edil capitalino.

Por último, lamentó que «pese a ser un barrio populoso aun esté marginado y ni siquiera puedan tener una vía de circulación decente para que la gente pueda transitar de manera segura. La Municipalidad tiene una gran deuda con este sector de la ciudad».

