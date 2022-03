Basterra: «Cuando se trata de educación no hay que escatimar recursos»

Compartir

El ministro de Educación de la provincia, Luis Basterra, visitó el piso de “Expres en Radio”, donde destacó los avances del territorio gracias a las políticas aplicadas por el modelo formoseño y aseguró que el camino de realización de cada niña y de cada niño “es a través de la educación”, sin dejar de lado que además se necesita de un sistema económico equilibrado.

Cabe recordar que Basterra, antes de ocupar el cargo en la cartera provincial fue Subsecretario de Empleo, de Comercio, Ministro de Producción y Ambiente, vicepresidente del INTA a nivel nacional, diputado nacional y ministro de Agricultura de la Nación.

Modelo formoseño

Comenzó destacando los avances que ha tenido la provincia gracias al modelo formoseño.

“Hay gente que se enoja con el modelo formoseño que trascendió a su creador y a quien lo ha propuesto que es Insfrán, el conjunto de los formoseños se apropió, es la base de discusión que tenemos de los temas en Formosa, es cómo mejoramos de manera permanente al modelo y eso está bueno con diferencias de opinión, con puntos de vista críticos”, explicó.

Acotó que con este modelo “nunca hay un objetivo final cumplido, siempre se van generando nuevos desafíos, por ejemplo el primero era integrar la provincia que no tenía una cinta asfáltica que la atraviese, parte de lo que es nuestra multiculturalidad donde uno tiene un fuerte componente del chaco americano, el vínculo con Salta desde Lomitas hacia el oeste obedece a que era más fácil conectarse con Salta que con Formosa capital, todo lo que era la frontera norte tenía más vínculo con Paraguay que con el resto de Argentina, el sur con la corriente migratoria que tuvimos en la década del 30 y que se extendió con toda la zona de Perín, Ibarreta, El Colorado, Villa 213, Pirané, lo cosmopolita de una capital como Formosa, todo eso estaba desarticulado y el modelo formoseño vino a interpretar que todas esas corrientes junto con las etnias que son originarias, constituyen quizás la mayor diversidad del país porque es muy difícil encontrar núcleos originarios como los que tenemos nosotros como los qom, los pilagá, wichí, ahora los nivaclé que regresan a los territorios que habían abandonado décadas atrás que se entrelazan con las culturas de quienes vinimos a elegir esta tierra, la cantidad de kilómetros por habitante que tenemos, que se generaron a partir de la planificación del modelo formoseño”.

“Las comunicaciones minuto a minuto de cómo se desenvuelve el Pilcomayo las tenemos gracias a la red de fibra óptica, era una realidad incontrastable, eso lo decían quienes no conocían la provincia, la energía eléctrica ha constituido algo de gran importancia”, destacó Basterra.

Sin deudas

En otro tramo de la nota, el funcionario aseguró que Formosa “hace 20 años tiene superávit gemelo y hace 12 años que se saldó la deuda de la provincia, no está endeudada, lo que nos permitió no tener que tomar los créditos extorsivos que forzó Mauricio Macri a que las provincias los tomen en dólares, Insfrán no los tomó y eso nos da independencia económica”.

Además se refirió a la deuda que tiene Formosa y que vence en el 2040 al asegurar que “hay que reconocer la inteligencia de la gestión que ha tenido el gobernador con sus equipos de gestión de finanzas que hizo que la deuda que vence en el 2040 se pague con los intereses que paga nación por los ahorros que puso en un bono nacional la provincia”, explicó.

“Se naturalizan cosas que en ninguna otra provincia ocurren, Formosa tenía una deuda acumulada que no la generó el gobernador, que la heredó y lo que hizo fue ahorrar recursos para comprar bonos que ofrecía nación para financiarse a una tasa superior a la que nación le refinanciaba a las provincias, lo que hizo fue calzar los beneficios que le brinda el bono, una ingeniería muy inteligente para pagar intereses y el capital de la deuda refinanciada que se la hicieron a todas las provincias”, destacó Basterra.

“El modelo de gestión de Néstor Kirchner cuando promovió el superávit gemelo fue uno de los factores que posibilitó la recuperación de Argentina y que en la patria chica es lo que venía haciendo Insfrán y que logró el mismo desendeudamiento que logró la nación, por eso uno siempre es temeroso de quien asume, cuando uno ve que los 4 años de Mauricio Macri generaron desendeudamiento que por más que uno esté en contra del FMI está forzado a un acuerdo porque ataron tanto al país que sin un acuerdo estábamos al borde de un default, que requiere además una toma de conciencia del pueblo que después de 4 años de Macri, de dos años de pandemia, la gente no tiene aptitud para aguantar”, analizó.

Educación

Seguidamente, el funcionario provincial destacó el rol que cumple la educación accesible para cada niño, niña, joven que quiera desarrollarse, aunque aclaró que esto debe ir acompañado de una economía equilibrada.

“Más que salir de la pobreza, el camino de la realización de cada niño, niña, joven, es a través de la educación, para esto no se puede soslayar el aspecto material que conlleva la realización de una persona, uno puede tener acceso al campo de lo intelectual, de lo lúdico, físico, deportivo pero si no tiene la oportunidad de tener un entorno en el cual pueden generarse los recursos para sostener la calidad de vida es complejo realizarse, por lo tanto hay un equilibrio entre que la educación es lo que permite que se puedan lograr sistemas económicos que generen una realidad material que permita ese despliegue de las capacidades de cada uno, sino podemos caer en el concepto que trató de imponernos Macri que era exclusivamente la meritocracia, de que si sos bueno siendo un lustrabotas vas a ser millonario cuando él llegó a serlo porque lo heredó de su papá, el 80% de los millonarios son todos los que trabajan sobre las herencias de los padres, incluso en Formosa la mayor parte de la clase alta deviene porque sus padres o abuelos trabajaron mucho y parten de un nivel mucho mayor que aquel que es hijo de un albañil que tiene que ver cómo se la rebusca para mejorar su calidad de vida”, explicó.

“La educación es el rostro de la justicia social, pero para que eso se despliegue tiene que haber una sociedad equilibrada en términos de ingresos, de posibilidad de desarrollo. Cuando uno trabaja sobre la oportunidad de educación de un joven no tiene que escatimar recursos”, aseguró.

“Nadie se realiza en una sociedad que no se realiza y ninguna provincia puede hacerlo en un país que no se realiza, cuando hay una gestión como la de Macri en la que las becas Progresar fueron llevadas al mínimo, es imposible que una provincia sola pueda tener políticas independientes, la vamos a hacer, el gobernador decía que no íbamos a dejar de transitar nuestra senda, nada más que lo íbamos a hacer mucho más lento. Cuando las condiciones de la nación se dan como se dio con Néstor, con Cristina Fernández, incluso con pandemia y con lo que nos dejó Macri se percibe el sentido de la política del gobierno nacional, vemos cómo el ministro promueve un incremento de las becas Progresar para que los jóvenes puedan continuar estudiando y no solo lo habilita para los mayores de edad, sino que desde 16 a 18 años. Tenemos más de 20 mil formoseños que reciben este beneficio para sostener su educación, antes lo recibían 10 mil, ahora son casi 21 mil formoseños, esto va alineado con las asignaciones presupuestarias que hacemos y que nación hace para contribuir a los comedores porque está claro que vivimos un país donde nos encantaría que cada familia pueda generarse todos los recursos, es una voluntad que la expresó el gobernador desde el inicio de su gestión que aspira a que cada familia pueda sentarse a comer, pero también es cierto que no podemos, cuando las situaciones no se dan, dejar de dar los complementos alimentarios para que la faz nutricional se cumpla, en eso estamos poniendo mucho control, son más de 1800 establecimientos entre escuelas y anexos que funcionan”.

Política salarial

Para finalizar destacó que en los sueldos de los docentes formoseños “está el esfuerzo que hace un estado al presupuesto que dispone, Formosa ha dado porcentualmente el mayor aumento, el 50% que se dio que además fue anticipando un 25%, cosa que nadie más hizo, es un porcentaje muy superior acordado a la paritaria nacional , muy por encima de todas las provincias, obviamente que siempre aspiramos a que el docente cada vez gane más y mejor, se lo merece, pero no puede negarse que hay una paulatina, progresiva recuperación en un contexto muy complicado, a diferencia del gobierno de Macri donde hubo pérdida del poder adquisitivo, este es un período de recuperación a la velocidad que es razonable y responsable”.

