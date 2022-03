Cáceres: «La gestión de Jorge Jofré transformó la ciudad con activa participación ciudadana»

Compartir

El subsecretario de Gobierno del Municipio, Dr. Fabián Cáceres, afirmó que el crecimiento anárquico de la ciudad se modificó sustancialmente cuando inició su gestión el intendente Jorge Jofré, a través de un proceso de transformación planificado e integral con políticas que contemplan las necesidades y aspiraciones colectivas.

El ex concejal justicialista dijo que desde el inicio del mandato popular el jefe comunal abandonó el criterio de un Municipio pensado sólo para el barrido, alumbrado y limpieza, entendiendo que una comunidad cada vez más demandante necesitaba un marco institucional donde encontrar las condiciones de posibilidades para canalizar el ejercicio de sus derechos y la concreción de sus aspiraciones.

En tal sentido, Cáceres apuntó que toda la estructura municipal, diseñada y ampliada por el intendente, se orienta a la comunidad organizada, donde subyace la solidaridad, por lo cual valoró la respuesta positiva de vecinos y vecinas.

Sobre este último aspecto, consideró que los ejes políticos de una ciudad moderna, inclusiva, participativa y con perfil turístico, que actualmente muestran avances importantes pese a distintas situaciones adversas, es el resultado de una activa y permanente participación ciudadana.

“Cuando hablamos del empoderamiento no solamente nos referimos a vincular la posibilidad de ejercer derechos, sino de un sentido de responsabilidad colectiva en la construcción de una ciudad en la cual cada vecino y cada vecina sea partícipe”, afirmó.

En cuanto a su retorno a la estructura del Ejecutivo Municipal, con nuevas funciones, dijo que “la tarea estará centrada en continuar profundizando las políticas que se vienen desarrollando, para que a cada vecino y vecina les lleguen los beneficios de un Municipio presente todos los días del año”.

“Debemos tener en cuenta el enorme crecimiento tanto poblacional como territorial de la ciudad. Ya no somos un pueblo pequeño sino una capital de provincia con todas las complejidades que ello conlleva. De allí que la acción de cada área del Municipio está pensada para ser conjunta, en base a los ejes políticos mencionados”, recalcó.

Por último, Cáceres puso de relieve que la unidad de concepción y de acción del intendente Jorge Jofré y el gobernador Gildo Insfrán fortalece el proceso de transformación que se está dando en la ciudad, acercando beneficios y mejorando la calidad de vida de los vecinos y vecinas de todos los barrios.

