El NEA exhibió el segundo mayor alza de precios del país, y la mas alta en 14 meses en la región

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a la región del NEA, marcó una suba en el mes de febrero del 5%, acelerando fuertemente en relación con el registro del mes previo (3,4%), y creció por encima del nivel del IPC nacional (4,7%). De esta forma, la región exhibió el segundo mayor aumento de precios en el país, y marcó además el mes de mayor incremento de los últimos catorce meses.

De esta forma, la suba de precios en la región, a nivel interanual, volvió al 50%, luego de dos meses de haber estado por debajo de esa marca.

En este marco, la división que mostró la mayor suba en febrero en el NEA fue “Educación”, con un incremento del 7,1%, a partir del inicio de clases y la alta demanda de productos y servicios vinculados al sistema educativo; en segundo lugar, pero con un alerta mucho más grande, quedaron los “Alimentos y Bebidas no alcohólicas”, creciendo 6,3% (también la mayor suba en catorce meses), empujado particularmente por verduras, frutas y lácteos, destacó la consultora Politikon Chaco, en un informe publicado en base a datos del INDEC.

IPC de febrero:

situación por regiones

Visto por regiones, la mayor alza de precios de febrero, por segundo mes consecutivo, estuvo en Cuyo (+5,4%), y en segundo lugar se posicionó el NEA (+5,0%), mientras que el NOA completó el podio (+4,9%). Estas tres regiones, junto a la Patagonia (+4,8%), son la que exhibieron incrementos por encima del nivel general nacional (que marcó +4,7%). Ese mismo nivel registró la región Pampeana, y el GBA cierra el ranking de regiones con la menor alza del mes, que igualmente fue significativo (+4,6%). De esta forma, febrero 2022 fue el primer mes, desde abril pasado, donde todas las regiones mostraron incrementos del IPC superior al 4%.

En la comparación interanual, y pese al menor registro de febrero, el GBA continúa mostrando la mayor suba (+53,8%); es además, la única región con alzas por encima del nivel general nacional, que marcó 52,3%, igual nivel que la región de la Patagonia.

Detrás, se ubican Cuyo (+52%), Pampeana (+51,1%), NOA (+50,9% y NEA (+50,0%). Un dato complementario, y en línea con lo detallado para el caso de las variaciones mensuales, es que en febrero 2022 todas las regiones volvieron a registrar incrementos interanuales por encima del 50%, algo que no ocurría desde noviembre 2021.

IPC de febrero

en la región del NEA

La región del Nordeste (NEA) tuvo, en febrero 2022, un alza del IPC del 5%: es el incremento mensual más alto de los últimos catorce meses en la región (para observar un incremento menor a ese nivel, hay que remontarse a diciembre 2020, cuando marcó +5,5%). A su vez, aceleró notablemente respecto al registro de enero pasado (donde la suba fue del 3,4%). De esta forma, el NEA registró el segundo mayor incremento entre las regiones del país durante ese mes de análisis.

Así, el acumulado del primer bimestre 2022 exhibe un alza de precios en la región del 8,6%, siendo así el peor primer bimestre desde que arrancó la nueva serie de medición (diciembre 2016), un hito que también se observa en el nivel general nacional, y en todas las regiones en particular.

A nivel interanual, por su parte, el NEA aceleró al 50% en febrero, luego de haber estado por debajo de ese techo en los dos meses previos, significando esto un fuerte retroceso en materia de avances en la lucha contra la inflación.

Comportamiento de precios, según divisiones, en el NEA

La división que registró el mayor incremento de precios en el NEA en febrero fue “Educación”, con una suba del 7,1%, explicado por el inicio del período lectivo y su consecuente alta demanda por bienes y servicios vinculados al sector educativo. Aun con ese en consideración, hay que destacar que el comportamiento del NEA en este punto en particular estuvo completamente desfasado respecto a las demás regiones del país: ninguna superó siquiera el 5% de incremento en esta división (la que más se acerca es el NOA, con +4,4%), por lo cual grafica un problema de gran magnitud para la región.

En segundo lugar, y con consecuencias también de magnitud considerable, quedaron los “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, división de mayor importancia dentro del IPC regional, y que registró un aumento del 6,3% en febrero: no solo aceleró con mucha fuerza respecto al registro de enero pasado (fue 3,8%), sino que es también la mayor suba en los últimos catorce meses. El comportamiento del NEA en este aspecto estuvo más en línea con lo sucedido a nivel nacional, donde esta división fue la que más creció de todo el IPC (+7,5%).

La división que completa el podio de mayores aumentos de febrero fue “Transporte” (+5,8%), que tuvo fuerte tracción del incremento del combustible ocurrida en este mes, tras varios meses de congelamiento.

Estas tres divisiones de mayor alza son, a su vez, las únicas con incrementos por encima del nivel general regional. En el otro extremo de la tabla, la división de “Comunicaciones” registró el menor incremento en la región (1,6%)

Analizando el comportamiento interanual, el top tres de mayores alzas no se modificó en relación con lo observado en enero: lidera “Restaurantes y hoteles” (+65,4%), seguida de “Prendas de Vestir y Calzado” (64,3%) y “Bebidas alcohólicas y tabaco” (+59,1%). Por su parte, “Comunicación también repite posición como la división de menor crecimiento en este nivel comparativo (29,2%).

A nivel acumulado del primer bimestre 2022, surge el dato de mayor preocupación: la división de mayor aumento es “Alimentos y bebidas alcohólicas”, que llega al 10,4% acumulado.

Alimentos: se encienden las alertas con el disparo del nivel de precios

Volviendo a lo específico de la situación de los alimentos y bebidas no alcohólicas (esta división es la que muestra la mayor incidencia en el IPC del NEA, representando el 35,3% del total de la canasta medida), en febrero se encendieron más de una alerta, por el fuerte incremento que se observó en esta categoría, y su impacto directo sobre el consumo de los hogares.

¿Qué explica este salto? Por impactos de la sequía (entre otros factores), “Verduras, tubérculos y legumbres”, junto a “Frutas” mostraron, por segundo mes consecutivo, los mayores incrementos, que fueron del 8,6% y 11,5%, respectivamente. En el primer caso, tomate, lechuga y papa crecieron con más fuerza.

“Leche, productos lácteos y huevos” (+7,1%), junto a “Aceites, grasas y mantecas” (+5,3%), “Agua, juegos y gaseosas” (+5,3%) y “Pan y cereales” (+5,2%) crecieron también en niveles superiores al total regional.

“Carnes y derivados”, por el contrario, redujeron su velocidad de crecimiento en relación con el mes previo, y registró 3,9% de suba, siendo la más baja entre las aperturas correspondientes a alimentos.

A nivel interanual, por su parte, los lácteos pasaron a ser la apertura de mayor crecimiento en la comparación año/año: +58,7%; seguida de “Café, yerba, té y cacao” (+55%) y “Carnes y derivados” +53,4%).

El peor primer bimestre

Como se detalló párrafos atrás, el acumulado del primer bimestre 2022 del IPC NEA muestra un crecimiento de la inflación del 8,6%, y de esta forma se convierte en el peor primer bimestre desde que arrancó la nueva serie de medición (diciembre 2016), y no se trata de un fenómeno regional, sino que lo mismo se observa entre las demás regiones, y en el consolidado nacional.

Pero lo aún más grave en este punto es que el NEA no solo tuvo el primer primer bimestre de su IPC general, sino que lo mismo se observa para el caso de alimentos, que, como ya se dijo, es la división de mayor impacto dentro del IPC.

Además de mostrar el mayor incremento de un primer bimestre para el período 2017-2022, Alimentos exhibió un récord negativo en este año, que es el tener doble dígito de crecimiento en el acumulado de los primeros dos meses del año, algo que no se vio anteriormente para esta división.

