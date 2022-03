Naidenoff: «No hay default en Argentina porque hay una oposición responsable»

Compartir

El titular del bloque de la Unión Cívica Radical en el Senado, Luis Naidenoff, afirmó que “hoy no hay default en la Argentina porque hay una oposición responsable”, al referirse a la aprobación en la Cámara alta de la ley que permite al Ejecutivo refinanciar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y contraer un nuevo empréstito.

En diálogo en Radio Rivadavia, advirtió que la oposición “solo votó el financiamiento” con el organismo de crédito multilateral y afirmó que, hacia adelante, el Gobierno tendrá que “hacerse cargo” de la implementación del programa económico.

El senador evaluó que el rol opositor al acompañar el acuerdo con el FMI fue “generar estabilidad institucional” y consideró que “hay una asociación entre la estabilidad institucional y el crecimiento económico”.

“Hoy no hay ‘default’ en la Argentina porque hay una oposición responsable que también tiene vocación de poder, no somos una oposición testimonial”, indicó el senador radical. En tanto fundamentó el voto de Juntos por el Cambio a favor del entendimiento con el organismo de crédito internacional: “No acompañamos a un Gobierno; lo hemos hecho por la Argentina”.

Asimismo, cuestionó a un sector del Frente de Todos al indicar que “el kirchnerismo duro jugó a la ruleta rusa, al default”. “Nosotros trabajamos para preservar la institucionalidad, somos una oposición previsible pero no ingenua y no queremos jugar a la ruleta rusa”, agregó el legislador radical.

La Cámara alta avaló este jueves, por 56 votos positivos contra 13 negativos y tres abstenciones, el entendimiento con el FMI para el refinanciamiento de la deuda de más de 44 mil millones de dólares contraída por el gobierno de Mauricio Macri,

