Batista: “La pandemia sacó lo peor y lo mejor del ser humano”

Compartir

Linkedin Print

La diputada justicialista Margarita Batista lamentó la actitud de un pequeño grupo de manifestantes que generaron disturbios este viernes, frente a Casa de Gobierno, al intentar agredir a un comerciante que escuchaba la Marcha Peronista.

“Me produce pena que una pequeña parte de la población de Formosa se exprese así, no sólo frente a la Marcha Peronista, cada partido tiene sus líderes y deben ser respetados, sino esas muestras que se ven de intolerancia, en un momento tan difícil que vive la humanidad, tan duro y particular”, comentó.

Dijo la legisladora provincial que este tiempo de crisis sanitaria por la pandemia de Coronavirus sacó lo “peor y lo mejor” de cada ser humano, señalando que entre lo positivo se destaca al gobierno de la provincia de Formosa, su conducción y trabajadores de salud, que llevan adelante una magnífica campaña de vacunación.

Sobre el reclamo puntual de un grupo de comerciantes del centro capitalino, dijo que “es cierto, la economía ha caído, el PBI de los países ha caído, muchas familias se vieron afectadas” al tiempo que recordó que en la provincia de Formosa, el gobierno dictó un paquete económico de apoyo a los sectores más afectados, con subsidios en las tarifas de energía eléctrica y agua potable, y continúa el aporte nutricional a los sectores más vulnerables, a través del Plan Nutrir.

“Fíjense el pequeño grupo que protesta seguramente no le llegó esta ayuda, porque al tener otro ingreso, no llega, acá está la diferencia. Este rescate va a las familias vulnerables, al que menos tiene, es al que más hay que ayudar”, enfatizó.

“Comprendemos que pasan por una situación difícil, pero eso no los autoriza a quebrar una situación sanitaria, en el video se ve gente amontonada, con el barbijo por debajo de la nariz”, consideró y agregó que “esa no es la manera de un diálogo, de llegar a tomar políticas en conjunto, es una manera de mostrarse con enojo, bronca y por sobre todas las cosas con un odio hacia las personas que eligieron democráticamente al gobernador Gildo Insfrán y a las autoridades legislativas que acompañamos estas políticas”.

El virus enferma a todos

Al defender nuevamente las medidas sanitarias implementadas en Formosa desde el inicio de la pandemia por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 “Enrique Servián”, presidido por el gobernador Gildo Insfrán, la legisladora aclaró que “al virus no le interesa clase política, si es peronista, radical, nos va a enfermar a todos por igual”.

Dijo que estas medidas “son las oportunas y adecuadas para manejar la pandemia” sumada a la importante inversión en infraestructura, insumos y equipamiento para hospitales y centros de salud a lo largo y ancho de la provincia.

Batista, de profesión médica, destacó el impecable trabajo del equipo de salud que trabaja sin descanso desde marzo del año 2020 para enfrentar esta verdadera crisis sanitaria, y consideró que un 80% de la población formoseña lo acompaña, acatan las decisiones que se toman, entendiendo que tienen como fin, cuidar la salud del conjunto.

Compartir

Linkedin Print