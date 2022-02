Bermúdez reveló el apodo interno de Riquelme y advirtió que Boca no se retiró del mercado

Compartir

Jorge Bermúdez se sentó junto a Jorge Ameal durante la presentación oficial de Guillermo Fernández, flamante refuerzo. El Patrón, representante del Consejo de Fútbol, tomó la palabra en la conferencia de prensa que brindó el futbolista y además de advertir que Boca todavía no se retiró del actual mercado de pases, reveló cuál es el apodo interno de su ladero Juan Román Riquelme.

“No nos conformamos con esto, queremos más. Vamos a estar todos los días trabajando para que se haga lo mejor para la institución y podamos disfrutar juntos los logros que todos soñamos. No nos retiramos del mercado, pero estamos felices con los jugadores que han llegado. Seguimos atentos todos los días las 24 horas”, apuntó el colombiano, que se exhibió satisfecho por las incorporaciones de Nicolás Figal, Darío Benedetto y Pol.

A la hora de referirse al trabajo del Consejo, ventiló: “A Román le dicen el Loco, me parece que cada día está más loco porque todo el tiempo está pensando en lo mismo. Estoy orgulloso de ser su amigo, orgulloso del presidente que tenemos y no vamos a claudicar hasta entregarle al hincha de Boca lo que merece”.

Luego de que Pol Fernández hablara de su relación con Riquelme y el CDF, Bermúdez fue consultado por el tema y respondió: “Siempre nos manejamos con mucho respeto. Respetamos la posición del jugador, su familia, querencias y obligaciones con otros clubes. Con Pol tenemos una excelente relación, estamos felices de que haya vuelto, que haga lo que le gusta hacer en la institución en la que lo quiere hacer”.

El mediocampista que reforzará al plantel de Sebastián Battaglia afirmó sobre su abrupta salida a fines de 2020: “En su momento me tocó irme por situaciones que uno no podía manejar. Tuvimos una pandemia, habían cambiado las cosas para todos y tomamos esa decisión. Hoy estoy feliz acá y agradezco el esfuerzo que hicieron por mí. Sé que costó, pero acá estoy”.

¿Más refuerzos para Boca?

En las próximas horas, el Xeneize cerrará la contratación del arquero de 17 años Leandro Brey, proveniente de Los Andes, quien se incorporará a los entrenamientos esta semana y competirá por un lugar junto a Agustín Rossi, Javier García y Ramiro García.

Pero al mismo tiempo tomó fuerza nuevamente el nombre del peruano Cristian Cueva, aunque la diferencia en los números con el club dueño de su pase (Al-Fateh de Arabia Saudita) generan una complicación no menor. En tanto, Colón de Santa Fe insiste por Wanchope Ábila y allí puede ponerse sobre la mesa el nombre de Facundo Farías, por quien Boca había hecho un intento hace semanas.

El cierre del libro de pases es el miércoles 9 de febrero y el Consejo xeneize tendrá que moverse a contrarreloj para sumar alguna otra cara antes del arranque de las competiciones oficiales.

